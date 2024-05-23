Археологи обнаружили в Китае загадочный древний череп, который может принадлежать виду "человека-дракона", жившего миллион лет назад. Новое исследование предполагает, что это был гибрид двух древних человеческих видов - Homo sapiens и Homo longi.

Являемся ли мы единственным видом людей, населявших Землю в далеком прошлом? Последние открытия в области палеонтологии бросают вызов этому устоявшемуся представлению. Ученые обнаружили в Китае загадочный древний череп, который может пролить свет на забытые ветви эволюции человечества.

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Недавно исследователи в Китае обнаружили череп, который может принадлежать виду "человека-дракона" (Homo longi), жившему около миллиона лет назад. Этот загадочный древний человек, получивший прозвище "Юньсяньский человек", имел необычные черты, сочетавшие в себе характеристики современного человека и его давно утраченного "родственника".

Согласно новому исследованию, череп Юньсяньского человека сочетал в себе лицевые кости, напоминающие Homo sapiens, но с уплощенным черепом, квадратными глазами и более толстой надбровной костью, характерными для Homo longi. Ученые предполагают, что этот 900 000-летний человек мог быть результатом скрещивания двух различных видов, возможно, Homo sapiens и Homo longi.

"Разумно заключить, что Юньсянь морфологически и хронологически близок к последнему общему предку линий H. sapiens и Человека-Дракона", - пишут авторы исследования, опубликованного на сайте BioRxiv. Эта находка может пролить свет на наши давно утраченные "сестринские линии" в эволюции человека.

Несмотря на то, что предыдущие открытия, такие как неандертальцы и денисовцы, уже показали, что наши предки были более разнообразны, чем мы полагали, череп Юньсяньского человека ставит новые вопросы о том, сколько еще древних человеческих видов могло существовать в прошлом. Это захватывающее открытие обещает пролить новый свет на историю нашего происхождения.