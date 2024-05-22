Украинские силы начали устанавливать пусковые установки 122-мм реактивных снарядов РСЗО "Град" на свои безэкипажные катера Sea Baby. Эти мобильные платформы уже были замечены во время обстрела российских позиций на побережье.

В условиях продолжающегося военного конфликта обе стороны находятся в постоянном поиске новых решений, способных повысить эффективность их вооруженных сил. Одним из таких нестандартных шагов стало недавнее оснащение украинских безэкипажных катеров реактивными системами залпового огня.

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Согласно данным из социальных сетей, украинские военные начали комплектовать свои катера-беспилотники Sea Baby пусковыми установками для 122-мм реактивных снарядов РСЗО "Град". На каждом таком БЭК размещается сразу 6 направляющих для этих боеприпасов.

Первые наземные испытания модернизированных катеров с установленными "Градами" прошли еще в зимние месяцы на одном из полигонов. А совсем недавно подобные вооруженные платформы Sea Baby были замечены во время попытки обстрела российских позиций на побережье. Согласно видеокадрам, которые опубликовал Telegram-канал Осведомитель, пуск ракет производился одновременно со всех установленных направляющих.

Очевидно, что украинское командование намерено использовать эти мобильные реактивные системы не только для поражения наземных целей, но и для ударов по морским объектам. Такое неожиданное сочетание беспилотных технологий и реактивного вооружения может стать серьезной угрозой для российских войск, действующих в прибрежных районах.

Безусловно, данный шаг украинских сил свидетельствует об их стремлении наращивать огневую мощь и повышать маневренность средств, задействованных в конфликте. Вопрос в том, смогут ли российские войска своевременно выявить и нейтрализовать эту новую угрозу со стороны ВСУ.