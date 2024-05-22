Согласно данным Reuters, количество россиян с видами на жительство в Турции сократилось примерно на треть с конца 2022 года. Многие из них перебираются в другие страны из-за трудностей с получением ВНЖ и финансовых проблем.

После начала специальной военной операции Россия столкнулась с оттоком граждан. Турция стала одним из наиболее привлекательных направлений, однако, как выяснилось, пребывание здесь сопряжено с серьезными трудностями.

реклама

Согласно данным агентства Reuters, число россиян, имеющих виды на жительство в Турции, сократилось примерно на треть с конца 2022 года – со 154 тысяч до 96 тысяч человек. Многие из них вынуждены были покинуть эту страну, сталкиваясь с проблемами в получении ВНЖ с начала текущего года.

Опрошенные Reuters россияне, в том числе 46-летний Дмитрий, сотрудник ИТ-сектора, рассказали, что направляются в другие государства, такие как Сербия и Черногория, где их по-прежнему готовы принять. Помимо сложностей с регистрацией, их также подталкивают к переезду растущие расходы в Турции на фоне высокой инфляции, а также проблемы с банковским обслуживанием из-за западных санкций.

"В Турции невозможно предсказать свое будущее", - сетует Дмитрий, добавляя, что переезд в Черногорию был обусловлен большей экономической и политической стабильностью этой страны по сравнению с Турцией.

Согласно данным Торгового реестра Турции, количество компаний, созданных при участии российского капитала, также снизилось с 140 в 2022 году до лишь 68 в 2023-м. Эксперт по политологии Бириз Карачай объясняет, что россияне, ощущающие культурную близость к Турции, тем не менее вынуждены искать новые пристанища, так как эта страна неохотно принимает слишком много иностранцев, а экономические проблемы делают их жизнь здесь все более трудной.