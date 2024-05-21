Известная актриса Скарлетт Йоханссон раскритиковала компанию OpenAI за использование созданного с помощью искусственного интеллекта голоса, подозрительно похожего на ее собственный, в новой версии чат-бота ChatGPT 4.0. По словам Йоханссон, она была шокирована и возмущена этим фактом.

Технологическая компания OpenAI оказалась в центре громкого скандала после того, как известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон публично обвинила ее в использовании ее голоса для нового чат-бота ChatGPT 4.0 без ее разрешения. По словам Йоханссон, она была крайне шокирована и возмущена тем, что решение компании о включении в проект такого похожего на ее голос искусственного аудио, вызвало недоумение у ее близких и общественности.

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Скарлетт Йоханссон заявила, что была "шокирована и разгневана", когда услышала голос, очень похожий на ее собственный, в новейшей версии чат-бота OpenAI - ChatGPT 4.0. Актриса утверждает, что еще в сентябре прошлого года ей поступало предложение от главы OpenAI Сэма Альтмана принять участие в озвучивании этой системы, но она отказалась по личным причинам.

Спустя 9 месяцев, Йоханссон узнала, что в новом ChatGPT 4.0 используется искусственно созданный голос, так называемый Sky, который, по мнению самой актрисы и ее окружения, поразительно похож на ее собственный. В своем заявлении Йоханссон отметила, что Альтман даже намекнул на это сходство, написав в Twitter одно слово "она" - отсылку к фильму, в котором она озвучивала чат-систему Саманту.

Когда Йоханссон связалась с OpenAI за разъяснениями, компания неохотно согласилась удалить спорный голосовой компонент. Сама актриса считает, что подобные действия нарушают права личности и требует от OpenAI полной прозрачности в отношении того, как именно был создан этот голос.

В ответ на запрос о комментариях Альтман заявил, что голос Sky не должен был звучать как голос Йоханссон, и что он был выбран до того, как компания связалась с актрисой. Однако в своем заявлении Йоханссон утверждает, что за два дня до презентации ChatGPT 4.0 Альтман связался с ее агентом и попросил пересмотреть отказ.

Данный инцидент вызвал новую волну критики в адрес OpenAI и ее подходов к разработке технологий на основе искусственного интеллекта. Компания уже распустила команду, занимавшуюся долгосрочными рисками ИИ, а ее сооснователь Илья Суцкевер и исследователь Ян Лейке ранее высказывали обеспокоенность по поводу приоритетов безопасности над технологическими достижениями (об этом можно подробнее узнать здесь).