Депутат Госдумы заявил, что ответом России на попытки Украины атаковать гражданские объекты с помощью беспилотников должно стать наращивание российского наступления в зоне проведения спецоперации. Кроме того, пострадавшие компании могут подать иск к Украине о возмещении ущерба.

Российские власти намерены ужесточить ответные меры на участившиеся атаки беспилотников ВСУ на гражданские объекты в приграничных регионах России. Так, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что наращивание наступления российских войск должно являться главным ответом на попытки Киева дестабилизировать обстановку внутри страны. Кроме того, пострадавшие компании могут попытаться взыскать ущерб с Украины в судебном порядке.

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"Конечно же, ответом на все это должно быть наращивание нашего наступления, <...> наращивание наших усилий на поле боя. Мы должны напрячь все силы для того, чтобы как можно быстрее достичь таких результатов, при которых никакие атаки ни на Краснодарский край, ни на Белгородскую область, ни на какие-либо другие регионы России были невозможны", - заявил Затулин.

Депутат отметил, что Украина и ее западные кураторы заинтересованы в том, чтобы военные действия продолжались как можно дольше, чтобы нанести максимальный ущерб России. В то же время российская сторона делает все возможное для минимизации потерь и ущерба.

Затулин также не исключил, что компании, пострадавшие от атак украинских БПЛА, могут попытаться взыскать ущерб с Киева в судебном порядке, например, подав коллективный иск. На прошлой неделе несколько беспилотников ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, в результате чего производство было приостановлено.

Таким образом, российские власти намерены ответить на действия Украины как военными, так и юридическими мерами, стремясь защитить гражданское население и инфраструктуру от атак с использованием БПЛА.