Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, смогли укрыться от обстрела украинских войск и выбраться в безопасное место, благодаря специальным маскировочным "костюмам-невидимкам", разработанным отечественной компанией. Эти уникальные изделия скрыли бойцов от глаз беспилотных летательных аппаратов противника.

Ведение современных военных действий требует применения новейших технологий, в том числе и в сфере маскировки и скрытности. Российская армия активно использует передовые решения для защиты своих военнослужащих, что недавно помогло группе бойцов спастись от обстрела украинских войск.

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Российские военнослужащие, выполнявшие задачи в зоне специальной военной операции, смогли укрыться от массированного обстрела украинских войск и благополучно эвакуироваться благодаря уникальным маскировочным изделиям, разработанным отечественной компанией HiderX.

По словам представителей компании, группа из пяти российских бойцов в течение трех дней пряталась в небольшом укрытии, отбиваясь от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Украинские дроны постоянно преследовали военных, сбрасывая по ним гранаты. Однако, когда бойцы надели специальные маскировочные халаты, беспилотники теряли их из виду.

"Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли. Дистанция была метров 10, очень низко. Так постепенно все вышли", - рассказали в компании HiderX.

Один из военнослужащих получил ранение средней тяжести, но остальные члены группы смогли благополучно выбраться из-под обстрела. По словам разработчиков, принцип действия маскировочных костюмов основан на экранировании, что позволяет скрывать солдат от тепловизионных средств наблюдения. Вес таких изделий составляет всего 400 граммов.

Представители HiderX отмечают, что разработанные ими "костюмы-невидимки" уже спасли жизни нескольким российским военным, помогая им укрываться от вражеских беспилотников и артиллерийского огня. Это наглядно демонстрирует ценность современных технологий в условиях ведения боевых действий.

Использование передовых маскировочных решений стало важным фактором в защите российских военнослужащих, действующих в зоне СВО. Благодаря этим инновациям бойцам удается избегать потерь и успешно выполнять поставленные задачи.