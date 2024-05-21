Ученые в Саратове разработали уникальное устройство для удаления снега и наледи с крыш зданий и сооружений. Отличительной особенностью разработки является отсутствие вибраций, которые могут привести к повреждению конструкций, а также возможность полной очистки кровли, включая края.

Зима всегда создает дополнительные проблемы для управляющих компаний и жителей многоквартирных домов, связанные с необходимостью своевременной уборки снега и льда с крыш зданий. Однако ученые Саратовского государственного технического университета разработали инновационное устройство, способное решить эту задачу максимально эффективно и безопасно.

реклама

Специалисты Саратовского государственного технического университета им. Гагарина создали уникальное устройство для удаления снега и наледи с крыш различных зданий и сооружений. Как сообщили в пресс-службе вуза, новизна разработки подтверждена патентом Российской Федерации.

Принцип работы устройства основан на использовании замкнутой эластичной ленты, которая полностью покрывает кровлю. По мере накопления снега на поверхности ленты, его масса давит на нижний барабан, приводя к вращению и перемещению ленты. Это позволяет сбрасывать снег с крыши в определенное безопасное время, когда рядом нет людей.

Одним из ключевых преимуществ новой разработки является отсутствие вибраций, которые могут привести к разрушению самого здания. В отличие от других запатентованных изобретений, устройство саратовских ученых осуществляет механическое воздействие без создания повреждающих колебаний конструкций.

Еще одной особенностью устройства является то, что оно охватывает всю площадь кровли, включая края, где часто скапливается особенно опасная наледь. Это позволяет обеспечить комплексную и эффективную очистку всей поверхности.

По словам авторов проекта, подобных решений в России пока не существует, а уборка снега с крыш продолжает осуществляться вручную, с помощью лопат. Между тем, новая разработка уже вызвала интерес у коммунальных компаний, отвечающих за содержание кровель в надлежащем состоянии.

Внедрение инновационного устройства от ученых СГТУ может стать значимым шагом в повышении безопасности эксплуатации зданий в зимний период, обеспечивая бережное и эффективное удаление снежных и ледовых масс с крыш.