Недавно обострившееся противостояние на украинском фронте заставило высокопоставленных официальных лиц Киева вновь заговорить о положении дел на поле боя. На этот раз критике подверглась политика украинских властей по укреплению оборонительных рубежей в Харьковской области, которая, по мнению экс-министра, оказалась неэффективной и привела к быстрому продвижению российских войск.
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Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг резкой критике действия киевских властей и Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. В интервью журналисту Александру Шелесту* он сравнил успехи российских войск в этом регионе с "потемкинскими деревнями", возведенными украинской стороной.
По словам Ревы, украинское руководство вместо укрепления реальных оборонительных позиций занималось строительством "декорационных" укреплений, которые оказались бессильны перед наступлением российских сил. Экс-министр отметил, что в то время, как ВСУ четыре месяца с боями преодолевали оборонительные рубежи российских войск под Запорожьем, продвинувшись всего на 8-12 км, российские военные за три дня пешком прошли почти такое же расстояние в Харьковской области.
"Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления", – заявил Рева.
Экс-министр подчеркнул, что оборонительные сооружения, возведенные российскими войсками, были построены грамотно и эффективно, в отличие от "потемкинских деревень" на украинской стороне, которые не выдержали первого столкновения с наступающим противником.
Заявление Ревы прозвучало на фоне сообщений о продолжающемся продвижении российской группировки "Север" в Харьковской области. По данным Минобороны России, ее бойцы уже нанесли ощутимые потери украинским 24-й, 42-й механизированным бригадам и 125-й бригаде территориальной обороны.
Критика со стороны бывшего украинского министра наглядно демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, и ставит под сомнение эффективность оборонной политики Киева в ключевых регионах страны.
* внесен Минюстом в реестр иноагентов