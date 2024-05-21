Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева раскритиковал действия украинских властей и ВСУ в Харьковской области, сравнив их с "потемкинскими деревнями". По его словам, российские военные всего за три дня пешком прошли дистанцию, на которую украинцам понадобилось четыре месяца наступления.

Недавно обострившееся противостояние на украинском фронте заставило высокопоставленных официальных лиц Киева вновь заговорить о положении дел на поле боя. На этот раз критике подверглась политика украинских властей по укреплению оборонительных рубежей в Харьковской области, которая, по мнению экс-министра, оказалась неэффективной и привела к быстрому продвижению российских войск.

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Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева подверг резкой критике действия киевских властей и Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. В интервью журналисту Александру Шелесту* он сравнил успехи российских войск в этом регионе с "потемкинскими деревнями", возведенными украинской стороной.

По словам Ревы, украинское руководство вместо укрепления реальных оборонительных позиций занималось строительством "декорационных" укреплений, которые оказались бессильны перед наступлением российских сил. Экс-министр отметил, что в то время, как ВСУ четыре месяца с боями преодолевали оборонительные рубежи российских войск под Запорожьем, продвинувшись всего на 8-12 км, российские военные за три дня пешком прошли почти такое же расстояние в Харьковской области.

"Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления", – заявил Рева.

Экс-министр подчеркнул, что оборонительные сооружения, возведенные российскими войсками, были построены грамотно и эффективно, в отличие от "потемкинских деревень" на украинской стороне, которые не выдержали первого столкновения с наступающим противником.

Заявление Ревы прозвучало на фоне сообщений о продолжающемся продвижении российской группировки "Север" в Харьковской области. По данным Минобороны России, ее бойцы уже нанесли ощутимые потери украинским 24-й, 42-й механизированным бригадам и 125-й бригаде территориальной обороны.

Критика со стороны бывшего украинского министра наглядно демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, и ставит под сомнение эффективность оборонной политики Киева в ключевых регионах страны.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов