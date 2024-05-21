Российская компания "Катюша" запустила крупносерийное производство высокопроизводительных принтеров и МФУ, использующих отечественные электронные компоненты, в том числе системные платы, SSD-накопители и считыватели бесконтактных карт. Новые устройства также совместимы с российскими операционными системами.

Курс на технологическую независимость и импортозамещение в России набирает обороты. Отечественные производители активно занимаются разработкой и внедрением различной электронной продукции с использованием российских комплектующих и программного обеспечения. Показательным примером в этом направлении стало крупносерийное производство принтеров и МФУ, анонсированное компанией "Катюша".

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Российская компания "Катюша" (АО "ИТ-Экосистема Катюша") объявила о начале массового выпуска высокопроизводительных принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) с использованием отечественных электронных компонентов. Соответствующие записи были зафиксированы в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) Минпромторга.

На прошедшем в Сколково форуме "Госзаказ 2024" компания представила новые модели печатающей техники, построенные на российских системных платах, SSD-накопителях и считывателях бесконтактных карт доступа. Производство 12 моделей таких устройств формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту налажено на заводе в Ленинградской области.

По словам председателя совета директоров "Катюши" Максима Виноградова, компания значительно расширила ассортимент и увеличила объемы производства, используя отечественную электронную компонентную базу и программное обеспечение. Массовый выпуск принтеров и МФУ на российских печатных платах стартовал в апреле 2024 года.

Стоит отметить, что новые офисные устройства "Катюши" совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, "Альт" и "Ред ОС", что делает их привлекательным решением для органов государственной власти, силовых структур и других организаций, нуждающихся в оборудовании с высоким уровнем защиты.

Таким образом, компания "Катюша" продемонстрировала возможности отечественной промышленности по производству высокотехнологичной электронной продукции, отвечающей современным требованиям. Это еще один важный шаг на пути технологического суверенитета России.