Российские войска начали новое наступление на Харьковском направлении, нацелившись на село Зеленое, расположенное у границы между двумя текущими направлениями наступления в сторону Волчанска и Липцев. Целью РФ является взятие ВСУ в клещи.

Несмотря на активное сопротивление Вооруженных сил Украины, российская армия продолжает предпринимать попытки наступления на Харьковском направлении. Недавно стало известно, что Россия открыла еще один фронт в этом регионе, нацелившись на стратегически важное село Зеленое. Об этом свидетельствуют данные карты военно-аналитического ресурса, работающего на Главное управление разведки Украины.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил, что в этом районе действительно произошли атаки российских войск. По информации украинской стороны, российские силы предпринимают попытки прорвать оборону ВСУ возле Волчанска, Старицы, Липцев и непосредственно Зеленого.

Зеленое находится между двумя текущими направлениями наступления РФ - в сторону Волчанска и Липцев. Российские источники сообщают, что захват этого населенного пункта позволит "сомкнуть фланги" двух наступательных группировок, взяв украинские войска в своего рода клещи.

Отмечается, что ВС РФ предпринимали попытку атаковать Зеленое и ранее, около недели назад, но тогда эта попытка была отбита силами ВСУ. Теперь же РФ предприняла новую наступательную операцию в этом направлении.

Таким образом, Российская Федерация продолжает свои усилия по продвижению на Харьковском направлении, открывая все новые фронты для наступления. Однако украинские войска продолжают сопротивляться.

Ситуация на этом участке фронта остается напряженной, и военные действия здесь, вероятно, будут продолжаться.