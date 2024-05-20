Администрация Байдена ввела запрет на импорт российского урана для американских АЭС, стремясь снизить энергетическую зависимость от Москвы. Однако эксперты предупреждают, что такой шаг может привести к серьезным проблемам в ядерной отрасли США, вплоть до остановки реакторов и роста цен на электроэнергию.

Стремясь укрепить энергетическую независимость от России, администрация Байдена приняла решение о полном запрете импорта российского ядерного топлива для американских АЭС. Однако этот шаг вызывает серьезные опасения у экспертов – они предупреждают, что такие действия могут привести к дефициту урана, остановке реакторов и росту цен на электроэнергию в США.

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Напомним, что почти треть ядерного топлива, используемого на американских атомных электростанциях, ранее поступала из России. Это обходилось США примерно в $1 миллиард ежегодно. Понимая, что запрет на российский импорт неизбежен, отрасль в последние годы резко нарастила закупки, доведя объем поставок в 2023 году до рекордных 702 тонн.

И вот Байден подписал закон о полном запрете импорта российского урана до 2040 года. Власти утверждают, что это "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны". Однако эксперты высказывают серьезные сомнения относительно реальных последствий этого шага.

Во-первых, США на сегодняшний день сильно зависят от российских поставок – собственных мощностей по обогащению урана явно недостаточно. Единственный оставшийся в стране завод URENCO в Нью-Мексико вряд ли сможет покрыть весь объем потребностей. Попытки нарастить производство HALEU-топлива, альтернативного российскому, пока не приносят ощутимых результатов.

Кроме того, даже если удастся нарастить импорт из Канады, Австралии или Казахстана, это потребует времени и масштабных инвестиций, а также несет геополитические риски. А если американцы заставят Европу тоже отказаться от российского урана, это может привести к сокращению выработки на 20-25% атомных электростанций по всему миру.

Экономисты предупреждают, что запрет на российское ядерное топливо неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию, а также может замедлить темпы "зеленого" перехода, поскольку атомная энергетика рассматривается как один из ключевых элементов этого процесса.

Примечательно, что в самом законе предусмотрена лазейка – возможность возобновления закупок российского урана, если альтернативные источники окажутся недоступными. Это может говорить о том, что власти США осознают серьезность рисков, связанных с полным отказом от поставок из России.

Таким образом, стремление Вашингтона снизить энергетическую зависимость от Москвы, скорее всего, приведет к масштабным проблемам в ядерной отрасли США, последствия которых могут оказаться весьма болезненными для экономики и потребителей.