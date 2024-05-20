Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Американский оборонный гигант Northrop Grumman запускает партнерство с NVIDIA по ИИ
Оборонная корпорация Northrop Grumman заключила соглашение с NVIDIA, ведущим разработчиком технологий искусственного интеллекта. Это партнерство позволит Northrop Grumman ускорить внедрение передовых ИИ-решений в свои продукты и услуги, повышая их эффективность и инновационность.

Технологии искусственного интеллекта становятся все более востребованными и применяются во многих отраслях, включая оборонную промышленность. Ведущие компании этого сектора активно внедряют передовые ИИ-решения, чтобы повысить эффективность своих разработок и услуг. Теперь и оборонный гигант Northrop Grumman объявил о стратегическом партнерстве с NVIDIA, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта.

реклама

Northrop Grumman, крупная американская оборонная корпорация, объявила о подписании соглашения с NVIDIA. Согласно договоренности, Northrop Grumman получит доступ к обширному портфолио программного обеспечения NVIDIA для искусственного интеллекта и генеративного ИИ. Это включает в себя платформы и инструменты, такие как NVIDIA Omniverse.

Данное партнерство, поддержанное компанией Future Tech Enterprise, позволит Northrop Grumman ускорить внедрение передовых ИИ-технологий в свои продукты и сервисы. Это, в свою очередь, должно повысить операционную эффективность и инновационность разработок оборонной корпорации.

"Платформы искусственного интеллекта NVIDIA помогут нам быстрее и с большей эффективностью предоставлять передовые возможности Northrop Grumman нашим клиентам", - отметил Верн Бойл, вице-президент Центра микроэлектроники Northrop Grumman.

В свою очередь, Энтони Роббинс, вице-президент NVIDIA по государственному сектору Северной Америки, подчеркнул, что "платформа искусственного интеллекта NVIDIA находится на переднем крае отрасли, стимулируя инновации, которые решают сложные задачи". Он также добавил, что Northrop Grumman — это еще один пример того, как предприятия по всему миру все чаще используют программное обеспечение NVIDIA AI для реализации потенциала искусственного интеллекта.

Данное партнерство открывает новые возможности для исследований и разработок в Northrop Grumman. Компания сможет быстрее интегрировать передовые ИИ-технологии в свои военные разработки, что повысит ее конкурентоспособность и способность предлагать инновационные решения клиентам в оборонной сфере.

#nvidia #сша #искусственный интеллект #northrop grumman #оборонная промышленность #ии-платформы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
10
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
2
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
34
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
10
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
11
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
1
Китайская лунная миссия «Чанъэ-7» нацелена на кратер Шеклтон
+

Сейчас обсуждают

El Grechko
18:17
Ну вот, видишь, ты уже что-то знаешь. А ещё я помню волосы в ведьмаке 3, например. И вообще gameworks. А кто вообще старый тот и physx вспомнит.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
aszrtjhartjharj6th
18:11
Я раз в полгода говорю тестю сколько аналог его 1050ти стоит и он сразу передумывает видюху апгрейтить. За 8 тыс их больше не продают)).
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Mixail80
18:03
если прилетит ЭМИ... то экранированные харды в боксах будут даалеко не так важны :) а НАС вполне спокойно раздаёт под 4000 торрентов и не жужжит...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Bratken
18:02
>видиокарт ну блин
Появились первые результаты тестов видиокарт в 3DMark Steel Nomad
Китя
18:00
Бывает и кормят и хлеб раздают бесплатно. Это на Укре даже человеческое мясо размениваю за доллары США и погибают за чужие интересы. Ну надо так надо, Хохлы уже массово пере деваются в гражданское и б...
Известия: Большинство российских геймеров скачивают компьютерные игры бесплатно
Наталья Лепешкина
18:00
Когда нибудь эксинос догонит снэп, я уверена
Samsung Exynos 2500 может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 по ряду параметров
Ivan Mikhailov
17:59
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине со стороны стран НАТО могут привести к серьезным последствиям. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Росс...
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
aszrtjhartjharj6th
17:59
Опять автор врет, что встройки амд на ам4 до GTX 1050 дотягивают. Их бы до 1030 дотянуть!))
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
aszrtjhartjharj6th
17:56
а потом жениться!)
Шеф Пентагона обещает Украине «стабильный поток» вооружений
inchaos75
17:56
Могу предположить что купили временные лицензии, а использовали дольше. А купить постоянные жаба задушила. Это как (из истории) купить тот же МС офис одна цена, но навечно, или купить подписку на Офис...
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем