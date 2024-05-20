Оборонная корпорация Northrop Grumman заключила соглашение с NVIDIA, ведущим разработчиком технологий искусственного интеллекта. Это партнерство позволит Northrop Grumman ускорить внедрение передовых ИИ-решений в свои продукты и услуги, повышая их эффективность и инновационность.

Технологии искусственного интеллекта становятся все более востребованными и применяются во многих отраслях, включая оборонную промышленность. Ведущие компании этого сектора активно внедряют передовые ИИ-решения, чтобы повысить эффективность своих разработок и услуг. Теперь и оборонный гигант Northrop Grumman объявил о стратегическом партнерстве с NVIDIA, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта.

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Northrop Grumman, крупная американская оборонная корпорация, объявила о подписании соглашения с NVIDIA. Согласно договоренности, Northrop Grumman получит доступ к обширному портфолио программного обеспечения NVIDIA для искусственного интеллекта и генеративного ИИ. Это включает в себя платформы и инструменты, такие как NVIDIA Omniverse.

Данное партнерство, поддержанное компанией Future Tech Enterprise, позволит Northrop Grumman ускорить внедрение передовых ИИ-технологий в свои продукты и сервисы. Это, в свою очередь, должно повысить операционную эффективность и инновационность разработок оборонной корпорации.

"Платформы искусственного интеллекта NVIDIA помогут нам быстрее и с большей эффективностью предоставлять передовые возможности Northrop Grumman нашим клиентам", - отметил Верн Бойл, вице-президент Центра микроэлектроники Northrop Grumman.

В свою очередь, Энтони Роббинс, вице-президент NVIDIA по государственному сектору Северной Америки, подчеркнул, что "платформа искусственного интеллекта NVIDIA находится на переднем крае отрасли, стимулируя инновации, которые решают сложные задачи". Он также добавил, что Northrop Grumman — это еще один пример того, как предприятия по всему миру все чаще используют программное обеспечение NVIDIA AI для реализации потенциала искусственного интеллекта.

Данное партнерство открывает новые возможности для исследований и разработок в Northrop Grumman. Компания сможет быстрее интегрировать передовые ИИ-технологии в свои военные разработки, что повысит ее конкурентоспособность и способность предлагать инновационные решения клиентам в оборонной сфере.