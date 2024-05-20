Согласно последним отчетам, Apple намерена значительно усовершенствовать своего виртуального помощника Siri на основе технологий искусственного интеллекта. Компания также готовит к выпуску новые инструменты редактирования, использующие ИИ. Подробности будут раскрыты на ежегодной Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне 2024 года.

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта, крупнейшие IT-гиганты активно интегрируют эти инновации в свои продукты. И Apple не является исключением - компания из Купертино намерена существенно модернизировать своего виртуального ассистента Siri, внедряя в него "проактивный интеллект" на базе ИИ. Этот и другие планы Apple по использованию искусственного интеллекта будут раскрыты на предстоящей Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024.

реклама

Согласно отчету Bloomberg, руководство Apple обеспокоено темпами развития искусственного интеллекта в компании и отставанием от конкурентов, таких как Google и OpenAI. Тем не менее, технологический гигант из Купертино намерен представить ряд серьезных обновлений на предстоящей в июне конференции WWDC 2024.

Одним из ключевых направлений станет виртуальный помощник Siri. Как сообщается, Apple интегрирует в Siri "проактивный интеллект" на базе ИИ, который позволит ассистенту автоматически суммировать уведомления с iPhone, предоставлять краткие обзоры новостей, расшифровывать голосовые заметки и многое другое. Существующие функции Siri также могут быть обновлены.

Помимо этого, Apple может представить новые инструменты редактирования на базе искусственного интеллекта, схожие с аналогичными решениями в смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy. Хотя подробности об этих функциях пока не известны, они, вероятно, будут интегрированы в iOS 18.

Несмотря на определенные опасения руководства, Apple, похоже, готовится продемонстрировать свои наработки в области искусственного интеллекта на WWDC 2024. Новые возможности Siri и редакторские инструменты с использованием ИИ должны помочь компании укрепить свои позиции на рынке и привлечь внимание пользователей.