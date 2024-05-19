Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси, совершил жесткую посадку в воскресенье. Подробности произошедшего пока остаются противоречивыми, однако известно, что наряду с Раиси в салоне находились и другие высокопоставленные иранские чиновники.

Иран по-прежнему остается одним из наиболее закрытых и непредсказуемых игроков на мировой арене. Неудивительно, что любое сообщение о ЧП с участием высшего руководства этой страны мгновенно приковывает к себе пристальное внимание. Именно такая ситуация разворачивается сегодня в связи с инцидентом с вертолетом президента Ирана.

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Во время возвращения из региона Восточный Азербайджан, где президент Ирана Эбрагим Раиси принимал участие в церемонии открытия плотины, его вертолет попал в серьезное происшествие. По данным иранских государственных СМИ, воздушное судно совершило "жесткую посадку" недалеко от города Джульфа, расположенного вблизи границы с Азербайджаном.

На борту вертолета находились не только сам Раиси, но и ряд других высокопоставленных иранских чиновников, включая министра иностранных дел Хосейна Амирабдоллахяна и губернатора провинции Восточный Азербайджан. Пока неясно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Информация об обстоятельствах произошедшего остается противоречивой. Некоторые источники называют случившееся "крушением" вертолета, другие – "жесткой посадкой". По словам одного из представителей местных властей, он использовал именно термин "авария" при описании ситуации, однако сам к месту происшествия еще не добрался.

Спасатели столкнулись с определенными трудностями при оперативном реагировании на инцидент. Сложные погодные условия, в частности плотный туман, осложняли работу по поиску и эвакуации возможных пострадавших. Тем не менее, согласно последним данным, президент Раиси и министр Амирабдоллахян находятся в безопасности и продолжают путь в Тебриз.

В то же время информация о судьбе других чиновников, находившихся на борту вертолета, пока остается неизвестной. Представители Корпуса стражей исламской революции сообщают о звуках работы скорой помощи и криках, доносившихся с места происшествия, однако официальные источники пока не подтвердили никаких данных о жертвах.

Эксперты отмечают, что вертолет Ми-171, который использовался в данном рейсе, является надежной и проверенной машиной. Предполагается, что причиной инцидента могли стать либо некачественное топливо, либо проблемы с техобслуживанием. При этом версия о внешнем воздействии на борт воздушного судна представляется маловероятной.

В любом случае, это происшествие с участием иранского президента и ключевых членов его команды, несомненно, вызовет серьезный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. И хотя Раиси, по последним данным, избежал серьезных травм, судьба остальных пассажиров вертолета пока остается под вопросом.