Компания Cluvens представила обновленную версию своей популярной многофункциональной рабочей станции J20 Gatling. Новинка стала крупнее и прочнее, сохранив при этом все уникальные особенности предыдущей модели и предлагая пользователям еще больше возможностей для повышения продуктивности

Современные люди, которые основное рабочее время проводят за компьютером, все чаще стремятся максимально оптимизировать свое рабочее место, чтобы повысить эффективность и удобство трудовой деятельности. И компания Cluvens, похоже, именно для очень требовательных в этом плане людей решила представить очередную итерацию своей необычной и многофункциональной рабочей станции.

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Cluvens, известный производитель экзотических игровых и рабочих станций, недавно представил обновленную модель своей топовой разработки – J20 Gatling Workstation. Новинка стала заметно крупнее и прочнее, сохранив при этом все ключевые особенности предыдущего поколения.

Главная "фишка" этой рабочей станции – возможность установки сразу трех 29-дюймовых мониторов или даже одного сверхширокого 49-дюймового экрана. Причем вся конструкция оснащена подъемным механизмом, который может поднимать рабочее место на 220 сантиметров в высоту, обеспечивая удобный доступ.





Помимо впечатляющих размеров и регулируемой высоты, обновленный J20 Gatling Workstation получил и более прочную конструкцию. Теперь он опирается на четыре гусеничных трака, которые, правда, не предназначены для самостоятельного передвижения станции – они лишь обеспечивают ее устойчивость на разных поверхностях.

Эксперты отмечают, что столь продвинутое рабочее место действительно способно существенно повысить продуктивность пользователя. Согласно исследованиям, наличие нескольких мониторов или одного сверхширокого экрана позволяет ускорить выполнение многих задач на 10-50%, так как сокращается время на переключение между окнами и приложениями.

Более того, конструкция J20 Gatling Workstation предусматривает и возможность принятия так называемой "нулевой гравитации" – то есть более комфортного положения тела, снижающего нагрузку на позвоночник. Это особенно актуально для людей, проводящих за компьютером большую часть дня.

Помимо этой "пулеметной" модели, Cluvens также предлагает другие версии своих многофункциональных рабочих станций, выполненные в более консервативном стиле. Среди них – Unicorn и Manticore 2.0, которые могут стать интересной альтернативой для тех, кто не хочет столь агрессивного внешнего вида.

В любом случае, компания Cluvens явно стремится предложить рынку уникальные решения, способные кардинально преобразить и оптимизировать рабочие места современных офисных сотрудников. И, судя по всему, ее усилия находят отклик у тех, кто ценит эргономику и высокую продуктивность.