Падение спроса на электрокары по всему ЕС привело к накоплению нереализованного импорта из Китая.

Переход к экологически чистому транспорту стал одним из ключевых приоритетов Евросоюза. Однако резкий рост поставок китайских электромобилей в Европу столкнулся с серьезным падением спроса, заполняя порты стран ЕС десятками тысяч нереализованных машин.

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Согласно последним данным, крупные европейские порты, такие как Антверпен и Зебрюгге в Бельгии, до отказа забиты сотнями тысяч китайских электромобилей, которые никто не хочет покупать. Каждый из этих портов способен вместить около 130 000 автомобилей, и сейчас они буквально заполнены различными моделями китайских производителей вроде MG, BYD, Nio, XPENG, Lynk & Co, Omoda и Hongqi.

Эта ситуация сложилась на фоне общего снижения продаж электромобилей в Европе. Так, в марте прошлого года спрос на "зеленые" автомобили упал на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом. В Германии, крупнейшем рынке ЕС, продажи электрокаров сократились даже на 28,9%.

При этом Китай продолжает наращивать поставки своей электротехники в Европу. В первом квартале 2024 года в Бельгию было ввезено 1,3 миллиона китайских электромобилей, что на 33% больше, чем годом ранее. Представитель порта Антверпен-Брюгге отметил, что это характерно для всех европейских портовых городов, обслуживающих крупные объемы автотранспорта.

Такое переполнение европейских портов нереализованными китайскими электромобилями указывает на серьезные проблемы в сбалансировании спроса и предложения в условиях амбициозных экологических целей ЕС. Резкое наращивание поставок из Китая, не подкрепленное соответствующим потребительским спросом, создает скопление непроданных автомобилей, что может привести к дальнейшим экономическим и логистическим сложностям.