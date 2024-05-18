Эксперт по внешней политике Софи Гастон заявила, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал тесные и крепкие отношения двух лидеров, что должно встревожить Запад.

Отношения России и Китая, двух ключевых геополитических игроков на мировой арене, в последнее время вызывают все больше внимания. Визит президента Путина в Китай, приуроченный к 75-летию официальных российско-китайских связей, стал очередным подтверждением тесного альянса Москвы и Пекина.

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По словам эксперта по внешней политике Софи Гастон, участвовавшей в программе новостей BBC, визит Путина в Китай и встреча с председателем Си Цзиньпином ознаменовали крепнущую "вечную" дружбу двух стран. Гастон отметила, что Си и Путин рассматривают друг друга как союзников в формировании "многополярного" мирового порядка, который может бросить вызов глобальному доминированию Запада.

"Их отношения очень крепкие", - заявила Гастон. - "Я думаю, что всем тем в Европе, кто недавно думал, что, возможно, они с Си Цзиньпином пытались оказать некоторое давление на Путина по поводу Украины, придется действительно долго и пристально смотреть в зеркало".

Гастон подчеркнула, что Си Цзиньпин и Владимир Путин видят себя партнерами в создании альтернативного международного порядка, который может бросить вызов глобальному консенсусу под руководством США. По ее мнению, этот тесный союз России и Китая должен вызвать тревогу на Западе.

Визит Путина в Китай, во время которого лидеры подчеркивали "вечную" дружбу и "новый тип международных отношений" между странами, действительно ознаменовал укрепление российско-китайского альянса в противовес доминирующему влиянию Запада.