Китайский автопроизводитель JAC начинает официальные продажи нового пикапа T9 на российском рынке. Компания пересматривает свою стратегию, делая ставку на развитие линейки грузовых автомобилей, в частности, активное продвижение модели T9.

Китайский автобренд JAC уже давно присутствует на российском рынке, но до недавнего времени его ассоциировали преимущественно с грузовыми моделями. Теперь же компания решила изменить это представление, сделав ставку на развитие линейки легковых автомобилей, в частности, на выход нового пикапа T9.

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18 мая 2024 года российские дилеры JAC начинают официальные продажи нового пикапа T9. Это уже третья модель с кузовом "пикап" в линейке бренда, и руководство компании возлагает большие надежды на ее успех на нашем рынке.

По словам Сергея Садовенко, руководителя отдела продаж "Джак Легковые автомобили", у JAC есть серьезный шанс приблизиться к первой десятке самых успешных автопроизводителей в России. Однако пока у потребителей бренд ассоциируется исключительно с грузовиками, а не с легковыми автомобилями. Поэтому компании предстоит серьезная работа по изменению этого устоявшегося мнения.

Для достижения этой цели JAC планирует активнее продвигать свои легковые модели, в том числе через маркетинговые программы и различные мероприятия. Кроме того, компания намерена уделить особое внимание развитию дилерской сети и послепродажного обслуживания. По словам Садовенко, около трети действующих дилеров требуют "санации", так как показывают низкие продажи, и этот вопрос сейчас находится в приоритете.

Ключевую роль в новой стратегии JAC в России играет именно пикап T9. Компания рассчитывает, что на него будет приходиться до 40-50% всех продаж легковых автомобилей бренда в стране. При этом в 2024 году планируется также расширение линейки T9 за счет дизельной версии, а в 2025-м - появление модификации с механической коробкой передач.

Параллельно с продвижением пикапа, JAC намерена "перезапустить" и свой компактный кроссовер JS3. Этот автомобиль, по мнению представителя компании, был неправильно позиционирован на российском рынке, поэтому теперь его ждут изменения в комплектациях и трансмиссиях.

Таким образом, JAC делает ставку на рост продаж легковых моделей в России, в первую очередь - за счет нового пикапа T9. Изменение стратегии компании направлено на укрепление ее позиций среди отечественных покупателей, которые пока недостаточно хорошо знакомы с легковой линейкой бренда.