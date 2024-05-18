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Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
Российские специалисты в области технологий и инноваций разработали новую полимерную защитную систему, которая может быть изготовлена с помощью 3D-печати.

Российские ученые и инженеры не перестают удивлять мир своими инновационными разработками. На этот раз они представили уникальную полимерную систему защиты, которая может быть изготовлена с использованием технологии 3D-печати. Эта разработка открывает новые возможности в области индивидуальной защиты и обещает значительно повысить уровень безопасности.

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Специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) России разработали многослойную полимерную защиту, способную противостоять осколкам, колющему, дробящему и мелкокалиберному оружию, а также дроби и картечи. Уникальность этой разработки заключается в том, что ее можно изготовить с помощью 3D-печати, что делает ее доступной для широкого круга пользователей.

Защитная система состоит из трех основных слоев: полимерного, арамидного и амортизационного. Полимерные вставки распределяют силу удара по большей площади, снижая его кинетическую энергию. Арамидный слой защищает от вторичных повреждающих элементов, таких как осколки. А амортизационный слой из полиуретана устраняет колебания, предотвращая заброневую травму.

"Уникальность проекта в том, что его можно реализовать своими силами при помощи 3D-печати. Его преимущество перед обычными типами арамидной защиты в снижении риска заброневой травмы и лучшей устойчивости к проколу", - рассказал эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Разработчики отмечают, что данная защитная система обеспечивает класс защиты Бр-1/С-2, который подходит для использования в районах боевых действий или высокого уровня преступности. Тем не менее, для военных целей металлические вставки, полученные с помощью технологии лазерного спекания, будут более эффективны.

В настоящее время специалисты проводят испытания композитов на основе полиамида, тестируют демпферные решетки из полиуретана и фотополимера, а также панели на отстрел. В перспективе планируется создание пассивного экзоскелета, который можно будет обшить тяжелой броней и оснастить необходимым оборудованием.

Разработка российских ученых и инженеров открывает новые возможности в области индивидуальной защиты. Благодаря использованию технологии 3D-печати, эти полимерные решения становятся более доступными и могут найти широкое применение как в военной, так и в гражданской сферах.

#россия #инновации #3d-печать #бронежилет #полимеры #защита от оружия #защита от осколков
Источник: t.me
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