Эксперты предупреждают, что на российских рынках под видом местной клубники из Краснодарского края могут продавать импортную ягоду, преимущественно турецкого происхождения. Как распознать качественную клубнику и не стать жертвой обмана?

Весенние рынки уже сейчас изобилуют свежей и яркой клубникой, которая, кажется, объявляет о долгожданном наступлении сезона. Но, как предупреждают эксперты, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Под видом ароматной краснодарской ягоды недобросовестные продавцы могут подсунуть покупателям импортный, преимущественно турецкий, товар, который значительно отличается по вкусу и качеству.

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Турция является одним из крупнейших производителей клубники, экспортирующих свою продукцию в 33 страны мира, в том числе и в Россию. По словам знакомого турка, в Турции выращивают клубнику практически в каждой провинции, это основной заработок для многих местных жителей. Ягоду собирают как в открытом грунте, так и в теплицах, используя различные технологии выращивания, включая стимулирование удобрениями для увеличения срока хранения.

Такая клубника визуально выглядит очень привлекательно – крупная, ровная, блестящая. Но стоит насторожиться, если ягода слишком идеальная на вид. Настоящая российская клубника может быть более разнообразной по размеру и форме. Кроме того, у турецкой клубники практически отсутствует аромат, в отличие от душистой местной ягоды.

Еще один способ распознать подделку – обратить внимание на дно упаковки. Качественная клубника, даже после хранения, оставляет в емкости следы сока, а вот накаченная химикатами турецкая ягода остается сухой.

Цена также может помочь отличить местную клубнику от импортной. Краснодарская ягода, как правило, дороже турецкой, но недобросовестные торговцы могут выдавать турецкую продукцию за российскую, завышая при этом стоимость.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют внимательно осматривать ягоду, обращая внимание на ее внешний вид, аромат и следы сока. Не стоит покупать идеально ровную и блестящую клубнику, а также ту, что не источает запаха. Лучше отдать предпочтение ароматной, темно-красной ягоде с небольшими изъянами, которая и на вкус будет настоящей.