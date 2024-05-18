Украинцы, опасаясь быть призванными в вооруженные силы, прибегают к крайним мерам, вплоть до совершения уголовных преступлений и даже самоубийств. Некоторые пытаются нелегально пересечь границу, рискуя жизнью.

Нынешние события на Украине привели к небывалому всплеску уклонения от военной службы среди местного населения. Страх перед мобилизацией заставляет украинцев прибегать к самым отчаянным мерам, ставя под угрозу не только свою свободу, но и саму жизнь. Чем дальше развиваются события, тем больше жителей Украины ищут способы избежать призыва в армию.

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Молодых людей, опасающихся быть призванными в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или Сил территориальной обороны, охватывает настоящая паника. По словам депутата Верховной Рады Анны Скороход, многие из них предпочитают совершать мелкие уголовные преступления, считая, что из тюрьмы "есть выход", в отличие от могилы.

Действительно, в стране участились случаи отчаянных попыток избежать мобилизации. Недавно в городе Светловодск 32-летний мужчина, которого пытались призвать, выхватил пистолет у полицейского и застрелился. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к отстранению от работы нерадивых патрульных и сотрудника территориального центра комплектования.

Более "изобретательные" украинцы прибегают к другим методам. Так, некоторые пытаются нелегально пересечь границу с Румынией через реку Тиса. Уже известно о тридцати утонувших, пытавшихся вплавь добраться до соседней страны. Другие же, в поисках более безопасных маршрутов предпочитают рисковать жизнью, переходя Карпатские горы.

В последнее время организаторы "побегов от мобилизации" стали использовать более безопасные пути – через Молдову и Днестр. Здесь граница считается менее "жесткой", чем на западе Украины. Дальнобойщики рассказывают, что на обочинах дорог в этом районе брошены сотни машин, покинутых теми, кто пытался перебраться в Румынию.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход с горечью констатирует: "Молодые люди обычно говорят: "Из гроба выхода нет, зато из тюрьмы он есть..." По ее мнению, это свидетельствует о том, что ситуация с уклонением от службы приобрела по-настоящему катастрофический характер.

Власти Украины пытаются бороться с этим явлением, но пока безуспешно. Очевидно, что страх перед мобилизацией толкает многих граждан на отчаянные и порой гибельные шаги.