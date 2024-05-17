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WP: Наступление ВС РФ застало ВСУ врасплох - Starlink отключили, возвести линии обороны не дали
Новое наступление российских войск в Харьковской области оказалось неожиданностью для украинских военных. Из-за отключения терминалов Starlink, поставлявших спутниковый интернет, украинские силы оказались фактически "ослеплены".

Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном новом российском наступлении, украинская армия оказалась застигнута врасплох масштабной атакой в Харьковской области. По свидетельствам военных, ключевой причиной стала внезапная потеря связи с помощью спутниковых систем Starlink, а также нехватка боеприпасов для адекватного ответного огня.

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Как пишет The Washington Post, новое наступление российских войск в Харьковской области стало неожиданностью для украинских военных, располагавшихся там оборонительными частями. Все началось утром 10 мая, когда у бойцов 125-й бригады территориальной обороны ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, обеспечивавшие их спутниковым интернетом и связью.

"В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам", - рассказал командир подразделения дронов этой бригады под позывным "Артист".

Украинские военные ежедневно отслеживали наращивание российских сил на границе с помощью разведывательных беспилотников. Но когда утром 10 мая их видеотрансляции внезапно прекратились, это стало полной неожиданностью. По словам бойцов, питание для их дронов "просто исчезло".

Помимо технических проблем со связью, украинские солдаты также столкнулись с нехваткой боеприпасов для ответного огня. Они пожаловались, что из-за задержек с поставками военной помощи от союзников у них не хватает снарядов.

The Washington Post заявляет, что в результате за считанные дни российским войскам удалось занять более 80 квадратных километров территории вдоль границы с Украиной.

Нынешнее российское наступление вызывает вопросы о способности украинской обороны сдержать новую волну наступления. Командир с позывным "Артист" признал, что их подразделение не в состоянии оперативно возводить укрепленные оборонительные линии, которые приказывало строить руководство. Это связано с тем, что российские войска с помощью собственных дронов отслеживали все их инженерные работы и подавляли их огнем.

Таким образом, застигнутые врасплох украинские силы оказались уязвимы перед новым российским ударом, нанесенным на фоне их технических проблем и недостатка ресурсов. Это ставит под сомнение способность Украины остановить продвижение ВС РФ.

#россия #украина #сво #всу #дроны #starlink #наступление #харьков
Источник: washingtonpost.com
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