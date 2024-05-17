Резкое падение спроса на европейские автомобили в Санкт-Петербурге спровоцировано как сложностями с параллельным импортом, так и растущей популярностью китайских марок. Эксперты прогнозируют, что "европейцы" вряд ли вернутся на российский рынок в ближайшее время.

Автомобильный рынок Санкт-Петербурга кардинально меняется. Если раньше европейские бренды пользовались стабильным спросом у местных покупателей, то сейчас ситуация в корне изменилась. По данным игроков рынка, продажи "европейцев" в Северной столице упали почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Теперь их место прочно занимают машины из Китая.

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Согласно информации от представителей дилерского центра "РОЛЬФ", в первом квартале 2024 года в Санкт-Петербурге было продано всего 64 европейских автомобиля, в то время как годом ранее этот показатель составлял 107 машин. То есть спрос снизился практически на 40%.

Эксперты связывают такие изменения сразу с несколькими факторами. Во-первых, ужесточение правил параллельного импорта с 1 апреля этого года сильно осложнило ввоз в Россию автомобилей из-за рубежа. Теперь физлица могут ввозить машины только напрямую через таможню, с уплатой всех пошлин.

Во-вторых, существенно выросли цены на европейские автомобили премиум-сегмента - с 10-12 млн рублей до 20 млн. На этом фоне китайские марки, предлагающие схожий функционал, но почти вдвое дешевле, стали гораздо более привлекательными для покупателей.

Еще одна проблема – усложнение ремонта и обслуживания "европейцев", особенно премиальных моделей. Необходимость в специальном диагностическом оборудовании и программном обеспечении, которое производители не поставляют на российский рынок, создает трудности для сервисных центров.

Впрочем, для более массовых европейских моделей типа Volkswagen Polo или Renault Duster проблем с ремонтом пока не возникает - все необходимые запчасти доступны через Китай и страны ЕАЭС. Хотя и их стоимость существенно выросла.

Эксперты полагают, что перспективы возвращения европейских автомобилей на российский рынок выглядят весьма туманно. Люди уже привыкают к китайским маркам, убеждаясь в их качестве и надежности. И если "китайцы" не разочаруют потребителей, у европейцев практически не будет шансов вернуть свои позиции.