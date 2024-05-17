На украинско-польской границе во Львовской области образовались многокилометровые пробки из автомобилей и автобусов, желающих покинуть Украину. Это происходит на фоне грядущего ужесточения мобилизации в стране.

Украинско-польская граница во Львовской области в последние дни столкнулась со значительным всплеском потока людей, желающих покинуть страну. На основных пунктах пропуска образовались многокилометровые очереди из легковых автомобилей и автобусов, что свидетельствует о растущих настроениях среди населения.

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Согласно информации украинских властей, в настоящее время на пограничных пунктах во Львовской области стоят в очередях 760 легковых автомобилей и 25 автобусов, ожидающих выезда из Украины. Больше всего скопление транспорта наблюдается на КПП "Шегини".

Причины такого массового исхода людей из страны пока официально не раскрываются. Однако украинское издание "Страна" связывает это с приближением 18 мая – даты, когда вступает в силу новый закон об ужесточении мобилизации.

Согласно принятому документу, военнообязанные мужчины призывного возраста обязаны в кратчайшие сроки обновить свои данные в военкоматах, а уклонистов ждут серьезные штрафы и ограничения права на управление автомобилем. Кроме того, под призыв попадут даже ограниченно годные к службе и недавно получившие инвалидность.

Таким образом, можно предположить, что многие украинцы пытаются покинуть страну, чтобы избежать повторного призыва или попасть под новые жесткие правила мобилизации. Очереди на границе свидетельствуют о росте тревожных настроений в обществе.

Напряженная ситуация на украинско-польской границе сохраняется уже несколько дней. Местные власти пытаются оперативно реагировать на увеличение потока выезжающих, но заторы транспорта продолжают нарастать. Эта ситуация ярко иллюстрирует растущие проблемы Украины с комплектованием армии и нежелание населения участвовать в военных действиях.