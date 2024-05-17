Стремительное развитие искусственного интеллекта меняет лицо современной войны. Американские компании-разработчики, такие как Palantir и Govini, модернизируют высокотехнологичное оружие Пентагона с использованием ИИ, чтобы не просто опередить, те страны, которые США считают своими противниками, но и показать ИИ поле боя, как "делали в период Второй мировой войны, используя ядерные боеголовки".

Современные военные конфликты стремительно меняются, и ключевую роль в этом процессе играет искусственный интеллект. Ведущие американские компании-разработчики программного обеспечения активно сотрудничают с Пентагоном, чтобы оснастить вооруженные силы страны передовыми технологиями, способными обеспечить превосходство над противниками. Американские эксперты уверены, что тот, кто выиграет гонку за ИИ, получит значительное преимущество в ведении войны.

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Компании Palantir и Govini, известные своими разработками в области искусственного интеллекта, приняли участие во второй ежегодной выставке AI Expo for National Competitiveness в Вашингтоне. Именно эти компании стоят за модернизацией самого высокотехнологичного оружия Пентагона.

Генеральный директор Palantir Алекс Карп подчеркнул, что развитие подобных оборонных технологий является ключом к предотвращению войны с Китаем. По его словам, либо США выиграют гонку за ИИ, либо это сделают Россия и Китай. Карп заявил, что "наши противники не заинтересованы в верховенстве закона, справедливости и правах человека", поэтому Америке необходимо опередить их в этом направлении.

Эксперты Palantir продемонстрировали новейшие разработки, включая очки смешанной реальности, позволяющие бойцам в режиме 3D видеть поле боя, доступные воздушные средства, вражеские цели и маршруты снабжения. По словам бывшего аналитика разведки Шеннон Кларк, эта технология могла бы существенно сократить потери в военных конфликтах, таких как войны в Ираке и Афганистане.

Другая компания, Govini, представила программное обеспечение Ark, способное отображать все потенциальные проблемы цепочки поставок для Министерства обороны США, от прогнозирования спроса до выявления скрытой зависимости от стран-противников. По мнению американских экспертов это особенно актуально для действий в Тихоокеанском регионе, где масштабы и сложность оперативной обстановки требуют таких технологий.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал К.К. Браун-младший подчеркнул важность опережения Китая и России в области искусственного интеллекта. Алекс Карп заявил следующее.

Мы должны доминировать, а затем установить закон, чтобы сдерживать развитие. Но сначала нужно действительно доминировать, что мы и делали в период Второй мировой войны, используя ядерные боеголовки. Мы, американцы, должны как можно быстрее внедрить эти технологии в боевые системы Министерства обороны... а затем показать на поле боя то, что не может сделать никто другой.

Таким образом, американские компании-разработчики ПО активно помогают Пентагону модернизировать вооружение с применением ИИ, стремясь обеспечить доминирование США в современной войне. Они уверены, что тот, кто первым овладеет этими передовыми технологиями, получит значительное превосходство над противниками.