Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
США хотят первыми разработать и применить ИИ на поле боя, как в 1945 году использовали ядерные бомбы
Стремительное развитие искусственного интеллекта меняет лицо современной войны. Американские компании-разработчики, такие как Palantir и Govini, модернизируют высокотехнологичное оружие Пентагона с использованием ИИ, чтобы не просто опередить, те страны, которые США считают своими противниками, но и показать ИИ поле боя, как "делали в период Второй мировой войны, используя ядерные боеголовки".

Современные военные конфликты стремительно меняются, и ключевую роль в этом процессе играет искусственный интеллект. Ведущие американские компании-разработчики программного обеспечения активно сотрудничают с Пентагоном, чтобы оснастить вооруженные силы страны передовыми технологиями, способными обеспечить превосходство над противниками. Американские эксперты уверены, что тот, кто выиграет гонку за ИИ, получит значительное преимущество в ведении войны.

реклама

Компании Palantir и Govini, известные своими разработками в области искусственного интеллекта, приняли участие во второй ежегодной выставке AI Expo for National Competitiveness в Вашингтоне. Именно эти компании стоят за модернизацией самого высокотехнологичного оружия Пентагона.

Генеральный директор Palantir Алекс Карп подчеркнул, что развитие подобных оборонных технологий является ключом к предотвращению войны с Китаем. По его словам, либо США выиграют гонку за ИИ, либо это сделают Россия и Китай. Карп заявил, что "наши противники не заинтересованы в верховенстве закона, справедливости и правах человека", поэтому Америке необходимо опередить их в этом направлении.

Эксперты Palantir продемонстрировали новейшие разработки, включая очки смешанной реальности, позволяющие бойцам в режиме 3D видеть поле боя, доступные воздушные средства, вражеские цели и маршруты снабжения. По словам бывшего аналитика разведки Шеннон Кларк, эта технология могла бы существенно сократить потери в военных конфликтах, таких как войны в Ираке и Афганистане.

Другая компания, Govini, представила программное обеспечение Ark, способное отображать все потенциальные проблемы цепочки поставок для Министерства обороны США, от прогнозирования спроса до выявления скрытой зависимости от стран-противников. По мнению американских экспертов это особенно актуально для действий в Тихоокеанском регионе, где масштабы и сложность оперативной обстановки требуют таких технологий.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал К.К. Браун-младший подчеркнул важность опережения Китая и России в области искусственного интеллекта. Алекс Карп заявил следующее.

Мы должны доминировать, а затем установить закон, чтобы сдерживать развитие. Но сначала нужно действительно доминировать, что мы и делали в период Второй мировой войны, используя ядерные боеголовки.

Мы, американцы, должны как можно быстрее внедрить эти технологии в боевые системы Министерства обороны... а затем показать на поле боя то, что не может сделать никто другой.

Таким образом, американские компании-разработчики ПО активно помогают Пентагону модернизировать вооружение с применением ИИ, стремясь обеспечить доминирование США в современной войне. Они уверены, что тот, кто первым овладеет этими передовыми технологиями, получит значительное превосходство над противниками.

#сша #искусственный интеллект #война #вооружение #пентагон #ии #модернизация #palantir #военные инновации #govini #ядерные боеголовки
Источник: foxnews.com
+
Написать комментарий (0)
Фотография перевозимого по Китаю ЗРК Patriot вызвала массу обсуждений в социальных сетях
Российские силы ПВО сбили более 100 целей во время массированной атаки БПЛА ВСУ на юге России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
5
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
3
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
10
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
1
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
Intel объявила о скором выходе новых энергоэффективных процессоров Twin Lake
+
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
2
Vivo S19 Pro будет оснащён MediaTek Dimensity 9200+ и 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K
+
Интернет может быть полезным для самочувствия
+
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
+

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
55
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
148
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
11
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
14
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Raider Slag
21:17
Не согласен с 4060, она при подключении DLSS рвёт жопу 3080, так как даёт прирост к фпс от 20 до 30, а без подключения данной функции отстаёт на 5-10 фпс, таким образом ваш размер нафиг никому не сдал...
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Vorvort
21:06
Он скопировал с моего поста. А я взял с ноосферы, где хранятся всё данные о пригоревших зелёных.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Добрый день
21:06
Ты открыл 10-летнюю тайну? Ну ты и д... полный "ноль".
Банк ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Vorvort
21:02
https://dtf.ru/hard/2681747-upor-v-processor-v-igrah-v-4k Сам тестировал. 5800X там выдаст 40 fps.
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
erno
21:00
Да вот здесь Россия от запада не отстает. Браво, есть чем гордиться.
Россия вышла на второе место в мире по объёму добычи криптовалют, уступив только США
kitava
20:58
Всё горадо проще. США просто перенесли в Китай и это производство.
Фотография перевозимого по Китаю ЗРК Patriot вызвала массу обсуждений в социальных сетях
erno
20:58
Есть с кого брать пример. Россия с первых дней войны этим занимается.
Зеленский подписал законопроект о мобилизации отбывающих наказание преступников
Vorvort
20:57
Я и смотрю как тебя, болезного, заминусили под моей статьёй! 😂
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Vorvort
20:56
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
erno
20:54
Когда ответить не может, возразить на правду орешки из своих трусов достает и всем предлагает.
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем