Компания Tesla, как сообщается, проводит испытания усовершенствованной версии своей популярной модели Model 3, в которой традиционные боковые зеркала заднего вида заменены камерами. Этот шаг может указывать на дальнейшее развитие технологий цифровых зеркал в будущих автомобилях Tesla.

Инновации в автомобильной отрасли никогда не стоят на месте. Компания Tesla, известная своими смелыми решениями, вновь привлекает внимание общественности, тестируя прототип своей популярной Model 3 с необычным расположением камер вместо традиционных зеркал заднего вида.

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Шпионские фотографии, сделанные в Калифорнии, демонстрируют модифицированную версию Tesla Model 3, в которой отсутствуют традиционные боковые зеркала. Вместо них автомобиль оснащен камерами, расположенными в необычных для этой модели местах.

Так, боковые повторители камер выступают значительно больше, чем обычно, что, вероятно, позволяет им лучше охватывать обзор по сторонам. Кроме того, камеры, обращенные назад, также размещены в нетипичных для Model 3 местах – они расположены выше, ближе к задней части автомобиля.

Такое необычное расположение камер может быть связано с испытаниями технологии цифровых зеркал заднего вида. Эта система, уже опробованная некоторыми другими автопроизводителями, предполагает полный отказ от привычных зеркал в пользу их цифровых аналогов с выводом изображения на внутренние экраны.

По словам главы Tesla Илона Маска, будущие модели компании полностью избавятся от традиционных зеркал. Таким образом, испытываемый прототип Model 3 может дать первое представление о том, как Tesla планирует реализовать эту концепцию.

Не исключено, что перемещение камер в нестандартные места также связано с оптимизацией систем автономного вождения. Расположение датчиков в новых точках может улучшить обзор и качество данных, необходимых для безопасного управления автомобилем без участия водителя.

Пока Tesla не подтверждает официально, что именно тестирует на этом прототипе. Но очевидно, что компания продолжает активно работать над инновационными решениями, которые могут в будущем кардинально изменить облик серийных электромобилей.



