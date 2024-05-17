Из-за серьезных финансовых трудностей Организация Объединенных Наций вынуждена вводить строгие меры экономии. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отключают кондиционеры, а также вводится мораторий на прием новых сотрудников.

Организация Объединенных Наций, призванная решать глобальные проблемы и поддерживать международный мир, в последнее время сама оказалась в непростой ситуации. Нехватка финансовых средств вынуждает руководство ООН идти на жесткие меры экономии в своей штаб-квартире.

реклама

Согласно информации от агентства Bloomberg, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сотрудники и посетители в ближайшее время столкнутся с определенными неудобствами. Так, из-за ограниченного бюджета организация вынуждена отключать кондиционеры, несмотря на наступление летнего периода.

Кроме того, ООН ввела мораторий на прием новых сотрудников. Более того, руководство организации даже запретило операторам и переводчикам работать сверхурочно. А входные ворота в штаб-квартиру теперь закрываются раньше обычного.

Представители ООН отмечают, что финансовые трудности организации приобрели "полномасштабный кризис ликвидности". Задолженность ООН сейчас превышает $1,7 миллиарда, поскольку многие государства-члены не выплачивают свои обязательные взносы вовремя.

Крупнейшие доноры организации, такие как США и Китай, задолжали ООН около $762 и $380 миллионов соответственно за текущий год. По словам официальных лиц, хотя США планируют погасить задолженность в октябре, когда начнется следующий финансовый год, Китай уже выплатил $100 миллионов в рамках своего плана платежей.

Таким образом, финансовые проблемы ООН, усугубившиеся пандемией и сокращением помощи от крупных доноров, вынуждают руководство организации идти на жесткие меры экономии. Отключение кондиционеров и мораторий на прием персонала - лишь часть этих непопулярных, но необходимых шагов.