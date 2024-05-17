Турецкие власти с октября 2024 года ужесточают правила ввоза мобильных устройств для иностранных граждан. Теперь туристам придется регистрировать каждый смартфон, а провоз нескольких телефонов будет запрещен.

Планируя поездку в Турцию, стоит учесть новые правила ввоза мобильных устройств, которые вступят в силу с октября 2024 года. Турецкие власти ужесточают контроль за ввозом гаджетов, вводя ограничения на количество провозимых смартфонов.

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С октября 2024 года в Турции будет запрещен въезд иностранных граждан с несколькими мобильными телефонами. По информации издания Karamanin Sesi, турецкие таможенники будут конфисковывать "лишние" смартфоны у туристов. Устройство вернут владельцу только при его выезде из страны, а хранить изъятые гаджеты будут всего три месяца.

Кроме того, с 1 марта 2024 года срок регистрации ввозимых в Турцию устройств был продлен со 120 до 180 дней. По истечении этого срока GSM-модуль иностранного телефона будет внесен в "черный список" и не сможет подключиться к местным сетям. Разблокировать можно будет устройство только после уплаты таможенной пошлины.

Как отмечает издание Haberturk, данные ограничения касаются только техники, ввозимой из-за рубежа. Каждый смартфон необходимо зарегистрировать в течение трех месяцев, в противном случае он будет заблокирован. Для разблокировки потребуется оплатить около 84 тысяч рублей.

Таким образом, турецкие власти стремятся ужесточить контроль за ввозом мобильных устройств в рамках борьбы с контрабандой электроники. Туристам рекомендуется внимательно ознакомиться с новыми правилами перед поездкой в Турцию.