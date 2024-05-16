Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили три необычные звезды в Млечном Пути, которые движутся в противоположном направлении от основной массы галактики. Эти древние космические "беглецы" помогают пролить свет на историю формирования нашей галактики.

Космос хранит много тайн, и иногда астрономам удается приоткрыть завесу над одной из них. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали захватывающее открытие, обнаружив в Млечном Пути три древние звезды, которые движутся не так, как положено. Эти странные "космические беглецы" могут пролить свет на ранние этапы формирования нашей галактики.

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Астрономы MIT обнаружили три необычные звезды на окраине Млечного Пути, которые мчатся в неправильном направлении со скоростью сотен тысяч миль в час. Эти древние светила, возраст которых достигает 12-13 миллиардов лет, являются настоящими "ветеранами" космоса. Они образовались еще в период формирования первых галактик во Вселенной.

Ученые назвали эти звезды "Маленькая аккреционная звездная система" ("Small Accretion Star System") или SASS. Как выяснилось, каждая из них родилась в своей крошечной примитивной галактике, которая впоследствии была поглощена Млечным Путем. Это подтверждается их бедным металлическим составом – в них содержится в десятки тысяч раз меньше железа, чем в нашем Солнце.

Помимо необычного химического состава, эти звезды-беглецы демонстрируют и странные орбиты. Они вращаются в противоположном направлении по отношению к основной массе Млечного Пути и его гало. Это говорит о том, что они являются частью галактик, поглощенных нашей собственной на протяжении многих миллиардов лет.

Обнаружение подобных древних звезд в "окаменелостях" Млечного Пути позволит ученым лучше понять, как развивалась наша галактика, поглощая и переваривая более мелкие соседние галактики. Более того, эти звезды могут стать ценными аналогами для изучения самых ранних звезд и галактик во Вселенной.

Команда исследователей MIT намерена продолжить поиски подобных древних "звездных беглецов" в Млечном Пути, используя разработанные ими методы наблюдательной звездной археологии. Это поможет узнать больше о формировании нашей галактики и, возможно, пролить свет на тайны самых ранних этапов развития Вселенной.