Жители села Семеновка в ДНР рассказали о присутствии в их населенном пункте в 2023 году иностранных наемников, в том числе девушек-снайперов, говорящих на немецком языке. Очевидцы сообщили, что видели военнослужащих из разных стран, включая американцев, чехов, румын и немок.

Военный конфликт на территории Донецкой Народной Республики продолжает оставаться в центре внимания общественности. В связи с этим особое значение приобретают свидетельства местных жителей, которые становятся очевидцами происходящих событий. Недавно жители одного из сел ДНР рассказали о присутствии в их населенном пункте иностранных военных, включая девушек-снайперов, говорящих на немецком языке.

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Согласно рассказам местных жителей села Семеновка Авдеевского района ДНР, в их населенном пункте в 2023 году были замечены иностранные наемники, в том числе девушки-снайперы, говорящие по-немецки.

Один из жителей, Сергей, эвакуированный в конце апреля, сообщил РИА Новости, что в Семеновке он видел "американцев, чехов, румын, большинство немок было снайперов". По его словам, девушки в военной форме с винтовками приезжали на джипах: посмотреть видео можно здесь.

Другой местный житель, Андрей, также подтвердил присутствие иностранных военнослужащих в Семеновке. Он рассказал, что слышал разговоры на английском и польском языках, а также видел девушек в военной форме с оружием. Андрей затруднился сказать, были ли это именно снайперши, но отметил, что у них было вооружение.

Очевидцы не смогли уточнить, из каких именно стран прибыли эти иностранные наемники. Тем не менее, их свидетельства указывают на то, что в зоне конфликта в ДНР задействованы военные специалисты из нескольких стран, в том числе женщины-снайперы.

Данная информация, поступающая от местных жителей, представляет особый интерес для понимания реальной ситуации в регионе и характера участия иностранных сил в происходящих событиях. Она требует дальнейшей проверки и анализа со стороны компетентных органов.