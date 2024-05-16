Обновление операционной системы iOS 17.5 привело к серьезной проблеме для некоторых пользователей iPhone. После установки этой версии в приложении "Фото" стали появляться фотографии, которые были удалены несколько лет назад. Это вызывает большую обеспокоенность в отношении безопасности и конфиденциальности пользовательских данных.

Обновления программного обеспечения для мобильных устройств должны улучшать пользовательский опыт и повышать функциональность, а не создавать новые проблемы. Однако недавний релиз iOS 17.5 от Apple спровоцировал у некоторых владельцев iPhone довольно серьезный инцидент, связанный с восстановлением давно удаленных персональных фотографий.

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Согласно сообщениям на портале 9to5Mac, после установки iOS 17.5 пользователи iPhone начали замечать в галерее приложения "Фото" фотографии, которые они удалили несколько лет назад. Один из пользователей обнаружил снимки 2010 года, которые ранее были удалены и теперь отображались в iCloud как недавно загруженные.

Более того, некоторые из этих восстановленных фотографий оказались личными и интимными материалами. Один пользователь поделился, что при попытке отправить своему партнеру фото, он увидел "материалы NSFW", которые они снимали много лет назад, когда жили отдельно. Эти изображения, по его словам, давно были удалены, но теперь вернулись.

Другие пользователи также сообщали о подобных проблемах. Они рассказывали, что в их галереях появлялись фото, созданные еще в 2010 году, которые они регулярно удаляли, но теперь они вернулись. Это вызывает серьезную обеспокоенность в отношении конфиденциальности и защиты персональных данных пользователей.

Представители Apple пока не прокомментировали данную проблему. Некоторые эксперты предполагают, что причиной может быть ошибка в процессе переиндексации библиотеки фотографий, вызванная обновлением iOS 17.5. Однако даже это не оправдывает появление удаленных изображений, особенно интимного характера.

Эта ситуация демонстрирует, что при разработке обновлений мобильных операционных систем нужно уделять особое внимание вопросам конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. Подобные инциденты могут нанести значительный вред доверию к компании и ее продуктам.