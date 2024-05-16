Компания Google представила новую стратегию для расширения использования своих приложений в автомобилях. Согласно плану, будут внедрены 3 уровня совместимости, чтобы увеличить количество доступных приложений, работающих на бортовых дисплеях автомобилей с ОС Android Automotive.

Мобильные технологии все больше интегрируются в современные автомобили, превращая их в высокотехнологичные "гаджеты на колесах". Компания Google, будучи лидером в области мобильных платформ, решила расширить свое присутствие в этом сегменте, представив новую стратегию по увеличению количества приложений, доступных для автомобилей.

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Крупнейший технологический гигант Google представил на своей ежегодной конференции разработчиков I/O новую инициативу, направленную на расширение использования приложений в автомобилях. Сейчас около 200 миллионов автомобилей на дорогах поддерживают платформу Android Auto, а 40 моделей имеют встроенную поддержку Google. Компания считает, что пришло время предоставить водителям больше приложений для использования в автомобилях.

Для улучшения совместимости Google вводит 3 уровня приложений. Первый уровень — это специально разработанные для автомобилей приложения, обеспечивающие глубокую интеграцию с функциями автомобиля. Второй уровень – приложения, оптимизированные для использования на больших экранах и подходящие как для вождения, так и для парковки. Третий уровень — это приложения, не предназначенные для автомобилей, но готовые для устройств Android с большими экранами, например планшетов. Такие приложения можно будет использовать только при неподвижном автомобиле.

Помимо этого, Google представляет новые инструменты для разработчиков, которые позволят адаптировать приложения к различным дисплеям внутри автомобилей. Будут доступны более совершенные эмуляторы и образ системы Android Automotive OS для тестирования на планшетах Pixel.

Таким образом, Google стремится трансформировать автомобили в высокотехнологичные устройства, предоставляя водителям и пассажирам более широкий спектр приложений и возможностей для работы и развлечений в пути.