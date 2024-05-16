Украинские военнослужащие нашли новый способ заработка - они продают личные вещи, оружие и другие трофеи с поля боя через интернет. Подпольная торговля военными реликвиями из Украины набирает обороты, несмотря на все препятствия.

Война всегда таит в себе множество ужасных и трагических моментов. Однако нередко она порождает не только противоречивое, но даже нечто низкое и аморальное – новые способы заработка, которые находят люди, оказавшиеся втянутыми в конфликт. Один из таких примеров – подпольная торговля военными трофеями, которая расцвела на фоне масштабного конфликта между Украиной и Россией.

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Украинские военнослужащие нашли новый способ пополнить свой бюджет в нынешних военных условиях. Они предлагают покупателям из западных стран все, что можно вынести с поля боя: старую форму, пробитые плиты для бронежилета, обломки сбитых ракет и даже личные вещи погибших солдат.

Как сообщает издание The Economist, этот подпольный рынок достиг впечатляющих масштабов. Так, шлем с написанным на русском языке именем владельца может стоить на eBay более 1400 долларов. Другие предметы, включая униформу спецназа и фрагменты уничтоженной военной техники, также активно продаются.

The Economist, в частности, приводит конкретный пример, когда военные трофеи доставляются в квартиру украинского дилера Грега в Запорожье, причем, самыми разными способами. Иногда солдаты сами присылают ему посылки, а некоторые дилеры, вроде группы Outdoor United, отправляются на передовую, чтобы собрать самые ценные "сокровища".

В цепочке продаж задействованы как профессиональные дилеры, так и обычные ветераны. Последние могут выступать в роли посредников, помогая покупателям найти конкретные предметы. Чаще всего товары реализуются через онлайн-площадки, такие как eBay и Etsy, где их приобретают коллекционеры военной атрибутики из Европы и Америки.

Автор статьи в The Economist цинично сокрушается, что продажи этих военных трофеев сопряжены со значительными рисками. Многие дилеры сообщают, что eBay часто удаляет "слишком кровавые" предметы и блокирует средства продавцов. Кроме того, вывоз подобных вещей с территории Украины официально запрещен.

Как становится ясно, к сожалению, несмотря на все трудности, этот подпольный рынок продолжает развиваться, предлагая украинским солдатам возможность заработать на военных реликвиях. По словам одного из продавцов, "это маркетинг", который поддерживает интерес Запада к конфликту на Украине.