Всего 18 месяцев назад Белый дом и Пентагон обсуждали возможность полного вытеснения российских войск с Украины. Но теперь ситуация на фронте меняется – Россия набирает импульс, применяя новые технологии и тактику, что вызывает все большую тревогу в администрации Байдена. Некоторые американские эксперты предупреждают, что Путин может переломить ход конфликта в свою пользу.

В статье, опубликованной в New York Times 14 мая, издание заявляет, что вооруженное противостояние Украины с Россией продолжает преподносить сюрпризы. Если первоначально Соединенным Штатам казалось, что Украина сможет одержать верх над российскими войсками, то сейчас ситуация начинает меняться. Москва наращивает свое наступление, применяя новые тактики и технологии, что вызывает растущее беспокойство в Вашингтоне.

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Всего полтора года назад Белый дом и Пентагон обсуждали возможность полного вытеснения российских войск с Украины. Однако теперь администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить ход событий в свою пользу.

В последние недели российские силы начали новое наступление под Харьковом, вынудив Украину перебросить войска на эти направления. Артиллерия и беспилотники, предоставленные США и НАТО, были уничтожены российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые до сих пор были не настолько эффективными, но теперь проявили свою силу.

New York Times считает, что многомесячные дебаты в Вашингтоне об отправке Украине крупной военной помощи создали окно возможностей, которыми Россия умело воспользовалась, хотя Конгресс в итоге одобрил этот пакет.

Некоторые помощники президента США, как утверждает New York Times, обеспокоены тем, что, как и Штаты, Путин извлек важные уроки из первых месяцев конфликта. И теперь Россия может применять новые технологии и тактики, чтобы переломить ход конфликта. Так, ВС РФ использовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать поставляемому Украине высокоточному оружию, включая ракетные системы HIMARS. Кроме того, ВС РФ предприняли наступление под Харьковом, чтобы оттянуть украинские резервы и ослабить другие участки фронта.

Очевидно, что следующие месяцы могут оказаться решающими. Администрация Байдена пытается оказать Украине техническую помощь, чтобы противостоять как пишет New York Times «растущей российской угрозе». New York Times считает, что эта тревожная динамика ставит под вопрос заявления Байдена о том, что Путин "уже проиграл в этом конфликте".