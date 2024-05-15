Российские кинотеатры вернулись к практике показа пиратских фильмов, нарушая требования крупных прокатных компаний. Это произошло на фоне неудовлетворительных результатов отечественного кинопроката после месячного отказа от теневого контента.

Несмотря на требования крупных прокатных компаний, ряд российских кинотеатров вернулись к показу пиратского контента. Это произошло на фоне неудовлетворительных результатов отечественного кинопроката после месячного отказа кинозалов от теневого репертуара.

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Еще в середине апреля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением полностью исключить пиратские фильмы из афиш в период до 12 мая, чтобы поддержать российские киноленты. Вслед за этим несколько крупных прокатных компаний, включая "Централ Партнершип", "Карро Прокат" и "Атмосфера кино", выдвинули ультиматум кинотеатрам.

В письмах прокатчики предупредили, что в случае сохранения показа пиратского контента, они не будут предоставлять доступ к легальному российскому кино. Однако этот ультиматум был проигнорирован. По данным РБК, как минимум в 7 кинотеатрах Москвы, а также в регионах, вернулись к практике предсеансного обслуживания – показу пиратских голливудских фильмов в паре с короткометражками отечественного производства.

Более того, один из таких короткометражных фильмов - "Прощание" - даже вошел в топ-10 самых кассовых картин за 14 мая. Для многих кинотеатров это может быть единственной альтернативой закрытию, так как отечественное кино не оправдало ожиданий по сборам после месячного перерыва в показах пиратских лент.

Таким образом, кинопрокатчики и владельцы кинотеатров столкнулись с непростым выбором: либо полностью перейти на легальный репертуар и понести убытки, либо вернуться к пиратским показам, рискуя лишиться доступа к прокату российских фильмов. Эта ситуация вновь обострила конфликт между участниками киноотрасли.