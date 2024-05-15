Несмотря на требования крупных прокатных компаний, ряд российских кинотеатров вернулись к показу пиратского контента. Это произошло на фоне неудовлетворительных результатов отечественного кинопроката после месячного отказа кинозалов от теневого репертуара.
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Еще в середине апреля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением полностью исключить пиратские фильмы из афиш в период до 12 мая, чтобы поддержать российские киноленты. Вслед за этим несколько крупных прокатных компаний, включая "Централ Партнершип", "Карро Прокат" и "Атмосфера кино", выдвинули ультиматум кинотеатрам.
В письмах прокатчики предупредили, что в случае сохранения показа пиратского контента, они не будут предоставлять доступ к легальному российскому кино. Однако этот ультиматум был проигнорирован. По данным РБК, как минимум в 7 кинотеатрах Москвы, а также в регионах, вернулись к практике предсеансного обслуживания – показу пиратских голливудских фильмов в паре с короткометражками отечественного производства.
Более того, один из таких короткометражных фильмов - "Прощание" - даже вошел в топ-10 самых кассовых картин за 14 мая. Для многих кинотеатров это может быть единственной альтернативой закрытию, так как отечественное кино не оправдало ожиданий по сборам после месячного перерыва в показах пиратских лент.
Таким образом, кинопрокатчики и владельцы кинотеатров столкнулись с непростым выбором: либо полностью перейти на легальный репертуар и понести убытки, либо вернуться к пиратским показам, рискуя лишиться доступа к прокату российских фильмов. Эта ситуация вновь обострила конфликт между участниками киноотрасли.