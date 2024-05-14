Голландский стартап Smart Plant Ivy представил инновационный "умный" цветочный горшок, оснащенный системой искусственного интеллекта. Девайс отслеживает все важные для растений параметры и автоматически регулирует уход, чтобы обеспечить их здоровый рост.

Технологии проникают во все сферы нашей жизни, и даже такая рутинная задача, как уход за комнатными растениями, теперь может быть автоматизирована. Нидерландский стартап Smart Plant представил смарт-горшок Ivy, оснащенный системой искусственного интеллекта, чтобы помочь начинающим и опытным цветоводам создать идеальные условия для своих питомцев.

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Смарт-горшок Ivy от компании Smart Plant Ivy — это настоящий прорыв в домашнем цветоводстве. Устройство оснащено целым набором датчиков, которые постоянно отслеживают все ключевые параметры, необходимые для здорового роста растений: температуру и влажность воздуха, качество почвы, уровень освещения.

Если вдруг что-то пойдет не так, Ivy незамедлительно оповестит владельца. Предупреждение об изменении условий отобразится на встроенном экране, который, по сути, является "лицом" устройства. Если все условия оптимальны, на экране светится позитивный эмодзи, а если растению некомфортно – появляется грустное выражение. Горшок даже сможет подмигнуть)

Более того, информация о состоянии растения будет также отправлена на смартфон пользователя через специальное приложение Tuya Smart App. Это позволит вовремя отреагировать и исправить ситуацию.

Одна из особенностей Ivy – возможность автоматического полива. Устройство само всасывает воду из встроенного резервуара и подает ее растению по мере необходимости, избегая как переувлажнения, так и пересыхания земли.

Более того, Smart Plant Ivy уверяет, что их смарт-горшок легко адаптируется к широкому спектру комнатных растений благодаря интеллектуальной системе управления. Хотя официально поддерживается более 40 видов, на самом деле Ivy сможет обеспечить оптимальные условия для любого выбранного вами цветка.

Выходит, что с помощью Ivy даже начинающие цветоводы смогут превратить свой дом в настоящий зеленый оазис. Умный горшок позаботится обо всем, оставляя человеку лишь время насладиться красотой домашних растений.