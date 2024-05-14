Федеральная комиссия по регулированию энергетики США одобрила значительные изменения в планировании и финансировании национальной энергосистемы. Это должно стимулировать строительство тысяч миль новых высоковольтных линий электропередачи и облегчить интеграцию ветровой и солнечной энергетики.

Стремительное развитие чистых энергетических технологий, таких как электромобили и солнечные панели, наряду с политикой администрации Байдена по продвижению отечественного производства, оказывают колоссальное давление на стареющие энергосистемы Соединенных Штатов. Для достижения цели 100-процентного производства "зеленой" электроэнергии США должны удвоить пропускную способность линий электропередачи. В этой связи федеральные регулирующие органы одобрили ряд радикальных изменений, призванных стимулировать долгожданное расширение национальной энергетической инфраструктуры.

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Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) одобрила самые значительные поправки за более чем десятилетие в способах планирования и финансирования линий электропередач в США. Эти меры, как надеются их сторонники, могут послужить стимулом для строительства тысяч миль новых высоковольтных ЛЭП, а также облегчить интеграцию в сеть возрастающих объемов ветровой и солнечной энергетики.

Ключевой элемент нового правила – требование к операторам энергосетей прогнозировать потребности в электроэнергии как минимум на 20 лет вперед. Это позволит планировать развитие инфраструктуры на долгосрочную перспективу, принимая во внимание такие факторы, как энергетический переход, экстремальные погодные явления и растущий спрос.

"Мы должны планировать энергосистему нашей страны на долгосрочную перспективу", – отмечает Уилли Филлипс, председатель FERC. – "Система стареет, а испытания, с которыми она сталкивается, беспрецедентны. Без серьезных действий сейчас мы не сможем поддерживать свет в условиях растущего спроса, экстремальных погодных условий и новых технологий".

Сегодня по всей стране энергетические компании предлагают тысячи проектов возобновляемой энергетики, но многие из них находятся в подвешенном состоянии из-за недостаточной пропускной способности сетей. Новое правило также затрагивает вопросы распределения расходов на модернизацию инфраструктуры, которые часто становятся препятствием для реализации масштабных проектов.

Регуляторы требуют, чтобы операторы сетей работали совместно со штатами над формулами распределения затрат, основанными на потенциальных выгодах от новых линий электропередач. Это поможет преодолеть противоречия между штатами, заинтересованными в развитии возобновляемой энергетики, и теми, кто с меньшим энтузиазмом относится к "зеленому" переходу.