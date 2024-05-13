Биохимики из Китая и Европы разработали уникальный наногель, способный эффективно снижать уровень алкоголя в организме. Ключевыми компонентами этого средства являются молекулы молочного белка бета-лактоглобулин и наночастицы золота и железа, которые ускоряют окисление этанола.

Настоящий прорыв в борьбе с алкогольными отравлениями совершили биохимики из Китая и Европы. Они разработали уникальный наногель на основе молока, который способен быстро и эффективно выводить алкоголь из организма.

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Ключевым компонентом этого инновационного средства являются молекулы бета-лактоглобулина – одного из основных белков молочной сыворотки. Внутрь этих молекул биохимики внедрили наночастицы золота и ионы железа. Такая структура гидрогеля имитирует растительный фермент, который может окислять молекулы этилового спирта, превращая их в безвредные для организма вещества.

Испытания на мышах показали, что применение этого геля снижает концентрацию алкоголя в крови грызунов на 55% всего за 5 часов. Кроме того, он защищает печень и кишечник от повреждений токсичными продуктами распада спирта, а также улучшает координацию движений и память подопытных животных.

По словам исследователей, этот наногель является перспективным средством для быстрого купирования алкогольных отравлений и их последствий. Он не только впитывает молекулы этанола, но и нейтрализует их, очищая организм. Теперь ученые планируют приступить к клиническим испытаниями данной разработки.