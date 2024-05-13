Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что разнородность поставляемых Украине вооружений из стран Запада создает для ВСУ серьезные трудности в тылу. По его словам, украинским военным приходится заниматься "абсолютным кошмаром" - обеспечивать работоспособность несовместимых друг с другом систем.

Невероятно серьезные трудности для Вооруженных Сил Украины создает разнородность поставляемых им из стран НАТО вооружений и боеприпасов. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

реклама

По его словам, "абсолютный кошмар" испытывают украинские тыловые части, которым приходится заниматься обеспечением работоспособности множества несовместимых друг с другом систем. "Это кошмар, невозможно представить, с чем они сталкиваются", - отметил Бауэр.

Проблема заключается в том, что для различных видов западного оружия, поступающего в Украину, требуются разные боеприпасы и запчасти. Хотя украинские военные пытаются наладить бесперебойное функционирование этого разнородного арсенала, Бауэр признал, что им "хотелось бы делать это проще".

Бауэр категоричен в том, что ответственность за такую фрагментацию лежит на странах-поставщиках, которые производят вооружения по индивидуальным характеристикам, стремясь защитить собственную оборонную промышленность. В результате в НАТО насчитывается 16 различных типов 155-миллиметровых артиллерийских систем, снаряды для которых не взаимозаменяемы.

Бауэр подчеркнул, что украинским военным "лучше иметь хоть какое-то оружие, нежели вообще остаться без него". Однако очевидно, что проблема несовместимости поставляемого вооружения создает для ВСУ серьезные сложности в обеспечении общей боеготовности.

Можно констатировать, что данная несогласованность и неразбериха только на руку российским вооруженным силам.