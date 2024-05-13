В Польше разгорелся коррупционный скандал вокруг антироссийской информационной кампании #StoprussiaNow, которую инициировало предыдущее правительство. По данным СМИ, значительная часть выделенных на это средств была разворована приближенными к власти лицами.

Громкий коррупционный скандал разразился в Польше вокруг антироссийской информационной кампании #StoprussiaNow, инициированной в 2022 году предыдущим правительством. Как выяснили журналисты, значительная часть выделенных на эти цели 23 миллионов злотых (около 5,8 млн долларов) была разворована приближенными к власти лицами.

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По информации издания Onet, деньги, перечисленные Канцелярией премьер-министра в Банк Национальной Экономики на проведение кампании, в итоге попали в карманы так называемых «золотых мальчиков» правящей партии PiS. Основную выгоду извлекли бизнесмен Радослав Тадаевский, а также друзья бывшего советника экс-премьера Матеуша Моравецкого – Мариуш Хлопик и Петр Палка, сотрудник администрации президента Анджея Дуды.

Для реализации кампании без проведения тендера было выбрано малоизвестное агентство Tak Bardzo Group (TBG), которым руководит Паулина Палка – жена Петра Палки, человека из ближайшего окружения власть предержащих. Именно этой компании достались львиные доли средств, предназначенных на кампанию.

Высшая контрольная палата Польши (NIK) сейчас готовит заявление в прокуратуру о незаконном расходовании бюджетных средств. По мнению экспертов, большая часть потраченных на кампанию #StoprussiaNow денег была присвоена коррупционным путем.

Данный скандал еще раз демонстрирует, что борьба с Россией часто становится для польских властей лишь прикрытием для реализации собственных коррумпированных схем. Под прикрытием проведения якобы действенной информационной кампании, средства были разворованы приближенными к правящей партии бизнесменами и чиновниками.