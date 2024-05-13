Британские сухопутные войска стали первыми, кто применил 3D-печать запчастей во время крупнейших за поколение военных учений НАТО в Европе. Это знаменует собой новую веху в использовании передовых технологий для повышения боеготовности армии.

Британские военные использовали достижения высоких технологий прямо на поле боя. В ходе крупномасштабных учений НАТО в Европе сухопутные войска Великобритании впервые применили 3D-принтер для печати запчастей непосредственно в полевых условиях.

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До этого подобный опыт имели лишь военные Австралии, но в рамках более скромных маневров. Другие страны ограничивались печатью деталей только в лабораторных условиях. Теперь же британцы продемонстрировали, как 3D-технологии можно использовать для оперативного ремонта и обслуживания техники прямо на учениях.

Как пояснили в Минобороны Великобритании, 3D-принтер задействуется, в частности, для производства запасных частей для устаревших автомобилей. В дальнейшем планируется расширить ассортимент выпускаемых деталей, включив компоненты для новой техники, например, боевых машин Ajax и Boxer.

Более того, информация о создании тех или иных металлических запчастей будет храниться в компьютере и при необходимости передаваться другим странам-членам НАТО. Это позволит повысить боевую готовность союзников за счет быстрого восполнения расходуемых запасов.

Эксперты отмечают, что применение 3D-печати на учениях НАТО знаменует собой прорыв в сфере военных технологий. Это дает командованию дополнительные возможности для поддержания высокой боеспособности вооруженных сил в полевых условиях. Очевидно, что в ближайшем будущем 3D-принтеры станут неотъемлемым элементом военной инфраструктуры.