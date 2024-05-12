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В Сочи реализуют экопроект по возрождению традиционных черноморских лесосадов
В Большом Кичмае Лазаревского района Сочи в этом году реализуют экологический проект по возрождению традиционных черноморских лесосадов. Планируется высадка и прививка плодовых деревьев – яблонь, хурмы, груш и слив.

Власти Сочи анонсировали запуск интересного экологического проекта в Большом Кичмае – возрождение традиционных для этой местности черноморских лесосадов. В рамках инициативы в этом году будут высажены и привиты плодовые деревья - яблони, хурмы, груши и сливы.

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Как сообщили в администрации города, реализация проекта будет проходить при поддержке депутатов Городского собрания Сочи. Эти растения исторически широко распространены в сельскохозяйственной культуре на черноморском побережье Западного Кавказа.

Восстановление лесосадов – не единственное знаковое мероприятие, которое ждет этот район Сочи в наступившем году. Здесь также завершается капитальный ремонт популярного туристического маршрута "33 водопада" протяженностью 700 метров.

Восстановление природных достопримечательностей и создание новых экологичных зон крайне важно для дальнейшего развития курорта. В Сочи ожидается рост турпотока, и руководство города делает ставку на сохранение и обогащение уникальной природы региона.

#экология #туризм #сочи #большой кичмай #лесосады
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