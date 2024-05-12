Власти Новосибирской области одобрили масштабный инвестиционный проект стоимостью почти 20 млрд рублей по строительству нового завода грузового транспорта. Предприятие будет выпускать широкую линейку машин от 2 до 15 тонн, постепенно развивая производство от сборки до выпуска собственных компонентов.

Новосибирская область готовится к реализации крупного инвестиционного проекта в автомобильной отрасли. Власти региона одобрили строительство нового завода грузового транспорта стоимостью почти 20 млрд рублей.

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Согласно планам, предприятие ООО "Тренд" будет выпускать широкую линейку грузовых машин от 2 до 15 тонн. Первая пятитонная модель сойдет с конвейера уже в 2027 году. Производство будет развиваться в два этапа: сначала сборка из отечественных и зарубежных комплектующих, а затем расширение до выпуска собственных узлов и агрегатов.

«Это будет серьезное предприятие полного цикла», – отмечает и.о. министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. – «На выходе на проектную мощность здесь будет занято более 2 тысяч человек, а планируемая выручка к 2029 году составит около 23 млрд рублей».

Инициатор проекта уже обратился к губернатору с просьбой предоставить в аренду без торгов необходимый земельный участок, что должно произойти до конца 2024 года. Для реализации проекта объем инвестиций составит 19,9 млрд рублей.

Появление в Новосибирской области нового игрока в сегменте грузовых автомобилей станет значимым событием. Предприятие сможет не только обеспечить внутренний спрос региона, но и рассчитывать на поставки продукции в другие субъекты страны.