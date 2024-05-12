Ученые предполагают, что возникновение сознательной жизни во Вселенной может быть не простым совпадением, а неизбежным результатом космической эволюции. Согласно теории космологического естественного отбора, Вселенная подстраивается под появление черных дыр, которые затем дают жизнь новым вселенным, одной из которых стала и наша.

Издание Popular Mechanics опубликовало статью, в которой рассказывается, что некоторые ученые высказывают идею, что возникновение сознательной жизни во Вселенной может быть не простой случайностью, а закономерным результатом ее эволюции. Согласно теории космологического естественного отбора, Вселенная как бы "подстраивается" под появление черных дыр, которые затем становятся основой для новых вселенных, одной из которых является и наша.

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Эта концепция помогает разрешить кажущееся противоречие между двумя ведущими принципами космологии – антропным принципом и принципом Коперника. Если антропный принцип гласит, что Вселенная зависима от нашего существования, то принцип Коперника, наоборот, утверждает, что мы не занимаем в ней особого места.

Согласно теории космологического естественного отбора, Вселенная тонко настроена не столько на поддержание жизни, сколько на воспроизводство черных дыр. Именно из этих сингулярностей и рождаются новые вселенные, в одной из которых и возникла жизнь, включая разумную.

При этом ученые обращают внимание, что для появления черных дыр, а следовательно, и новых вселенных, критически важен углерод – второй по распространенности элемент во Вселенной после водорода. Углерод играет ключевую роль в образовании массивных звезд, которые в конечном счете коллапсируют в черные дыры.

Таким образом, жизнь на Земле может быть побочным продуктом звездообразования, необходимого для воспроизводства Вселенной через черные дыры. Это приводит к интригующему выводу, что сама Вселенная может быть в некотором смысле живым, саморазвивающимся организмом.