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Volkswagen Multivan обзаводится опцией "Good Night Package" и предлагает спальное место
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый опциональный пакет для своего популярного микроавтобуса Multivan. Пакет "Good Night Package" оборудует автомобиль складной кроватью, шторами и другими элементами для комфортного отдыха в дороге. Это решение для тех, кто ищет компромисс между полноценным кемпером и базовой моделью Multivan.

Для поклонников приключений и активного отдыха Volkswagen представил новые возможности для своего популярного микроавтобуса Multivan. Немецкий автогигант предложил спальное место и другие элементы для обустройства комфортного отдыха в дороге в виде нового опционального пакета "Good Night Package".

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Ключевым элементом пакета является складная кровать, которая устанавливается поверх сложенных кресел в салоне Multivan. Спальное место рассчитано на двух взрослых человек и отличается впечатляющими размерами – 2,02 метра в длину и 1,21 метра в ширину. При этом в сложенном виде кровать компактно располагается за сиденьями второго ряда или над сложенными креслами третьего ряда.

Помимо кровати, пакет включает в себя шторы, которые можно установить на ветровое, заднее и боковые стекла автомобиля с помощью встроенных магнитов. Также предусмотрены вентиляционные решетки на передних боковых окнах, управляемые электрическими стеклоподъемниками.

Для тех, кто хочет расширить функциональность Multivan, доступен более расширенный вариант пакета, включающий складной стол и два стула. Стоимость базового "Good Night Package" составляет €2868, а расширенного – €3356.

Таким образом, Volkswagen предлагает владельцам Multivan возможность трансформировать свой микроавтобус в подобие компактного кемпера, не переплачивая за полноценный дом на колесах. Это удачное решение для тех, кто ищет баланс между практичностью и комфортом в дальних поездках.

#volkswagen #кемпинг #опции #микроавтобус #multivan #спальное место #трансформация
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