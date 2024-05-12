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Острая нехватка доступного жилья в Европе грозит социальными проблемами от Британии до Прибалтики
Дефицит жилья и стремительный рост цен на недвижимость в Европе создают серьезные социальные проблемы и становятся новым полем политической борьбы на континенте. Как показывают исследования, эта ситуация может привести к усилению позиций радикальных политических сил.

Резкое подорожание жилья и нехватка доступного жилья становится серьезной головной болью для европейских стран. Согласно данным Guardian, с 2010 по 2022 год стоимость недвижимости в Евросоюзе в среднем выросла на 47%, а в некоторых странах – в разы. Так, в Эстонии цены взлетели на 192%.

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Спрос на жилье опережает предложение: строительство новых домов не успевает за растущими потребностями населения. В результате все больше семей вынуждены тратить на аренду до половины своих доходов. В Нидерландах дефицит квартир оценивается в 400 тысяч, что заставляет людей откладывать важные жизненные решения, вроде брака и рождения детей. В Германии нехватка жилья составляет 800 тысяч квартир.

Эксперты предупреждают, что жилищный кризис может стать "ключевым полем битвы" в европейской политике. Правящие круги опасаются, что этим могут воспользоваться маргинальные политические силы, особенно на предстоящих выборах в Европарламент. Уже сейчас исследования показывают связь между высокими ценами на аренду и поддержкой популистских партий.

Таким образом, резкий рост стоимости жилья и нехватка доступного жилья создают серьезные социальные проблемы в Европе, вызывая беспокойство у властей. Это вопрос, который, вероятно, будет играть все более важную роль в политической повестке Старого континента.

#политика #европа #цены #кризис #недвижимость #жилье #доступность #социальные проблемы
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