Японские исследователи сделали впечатляющий шаг в области восстановления зубов. Им удалось разработать препарат, который способен запускать естественный процесс роста зубов у человека. Первые клинические испытания данного лекарства начнутся уже в сентябре этого года.
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Согласно информации портала Mainichi Shimbun, механизм действия препарата заключается в блокировке белка USAG-1, который ингибирует рост зубов. Результаты исследований на животных не выявили побочных эффектов, что позволило ученым перейти к испытаниям на людях.
Первая группа добровольцев будет состоять из 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Ожидается, что применение нового препарата вызовет рост недостающих зубов у участников эксперимента. В случае успеха, следующим шагом станет разработка средства для восстановления полного набора зубов, так называемого "третьего поколения".
Специалисты полагают, что данное новшество в будущем позволит восстанавливать зубы у людей, потерявших их вследствие кариеса или травм. Разработчики планируют завершить все необходимые испытания к 2030 году и начать массовые продажи препарата.
Таким образом, японские ученые стоят на пороге революционного прорыва в стоматологии. Их инновационный препарат способен дать надежду миллионам людей по всему миру, страдающим от проблем с зубами.