Японские ученые создали инновационный препарат, который способен стимулировать процесс роста зубов у людей. Первые клинические испытания на добровольцах начнутся уже в сентябре этого года, а массовые продажи лекарства запланированы на 2030 год. Разработка может стать прорывом в стоматологии.

Японские исследователи сделали впечатляющий шаг в области восстановления зубов. Им удалось разработать препарат, который способен запускать естественный процесс роста зубов у человека. Первые клинические испытания данного лекарства начнутся уже в сентябре этого года.

реклама

Согласно информации портала Mainichi Shimbun, механизм действия препарата заключается в блокировке белка USAG-1, который ингибирует рост зубов. Результаты исследований на животных не выявили побочных эффектов, что позволило ученым перейти к испытаниям на людях.

Первая группа добровольцев будет состоять из 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Ожидается, что применение нового препарата вызовет рост недостающих зубов у участников эксперимента. В случае успеха, следующим шагом станет разработка средства для восстановления полного набора зубов, так называемого "третьего поколения".

Специалисты полагают, что данное новшество в будущем позволит восстанавливать зубы у людей, потерявших их вследствие кариеса или травм. Разработчики планируют завершить все необходимые испытания к 2030 году и начать массовые продажи препарата.

Таким образом, японские ученые стоят на пороге революционного прорыва в стоматологии. Их инновационный препарат способен дать надежду миллионам людей по всему миру, страдающим от проблем с зубами.