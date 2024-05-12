Согласно расследованию Business Insider, украинские Военно-воздушные силы начали использовать тактику "дикой ласки", которая впервые была применена американской авиацией во время Вьетнамской войны. Украинские пилоты надеются, что эта стратегия поможет обойти им российские системы ПВО. Работает ли она на самом деле по прошествии 50 лет?

Украинская авиация перенимает смелую тактику "дикой ласки", которую ВВС США впервые применили во Вьетнамской войне и в которой Штаты фактически проиграли. Как выяснили журналисты Business Insider, украинские пилоты умышленно позволяют себя обнаруживать радарами российской ПВО, чтобы затем нанести удар по источникам сигнала.

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Данная рискованная стратегия предполагает, что реактивные самолеты украинских ВВС дают себя засечь системам противовоздушной обороны противника. После этого радиолокационные волны отслеживаются до их происхождения, а затем по полученным координатам запускаются штатовские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

"Украина явно перенимает опыт западной военной мысли", - отметил в беседе с Business Insider аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс. По его словам, применение этой тактики связано с высоким риском, но "игра стоит свеч".

Однако российское Министерство обороны уже неоднократно сообщало об уничтожении ракет HARM, поставляемых Украине. Кроме того, адаптация этих ракет для использования на советских самолетах, составляющих основу авиапарка Киева, является непростой задачей.

Таким образом, летчики ВСУ идут на серьезный риск, применяя тактику ВВС США времен войны во Вьетнаме в противостоянии с российской системой ПВО.