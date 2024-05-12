По мнению эксперта Заура Смирнова, после завершения СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды, представляющие угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы. Эксперт считает, что России и ее союзникам придется справляться с этой сложной проблемой.

Мрачные перспективы ждут Европу по окончании СВО на Украине, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он высказал предположение, что остатки ВСУ никуда не исчезнут, а превратятся в хорошо вооруженные банды, которые станут серьезной угрозой не только для мирного населения отдельно взятой стираны, но и для всего европейского континента.

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"После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы", - заявил Смирнов в интервью РИА Новости.

Эксперт считает, что декриминализация станет одной из ключевых задач на Украине после завершения специальной военной операции. По его мнению, справиться с этой сложной проблемой сможет только Россия и ее союзники.

Смирнов подчеркнул, что растворение украинской армии в вооруженные формирования криминального толка обусловлено спецификой ситуации и множеством объективных факторов. Это означает, что Европе предстоит столкнуться с новой серьезной угрозой безопасности в обозримом будущем.

Таким образом, окончание российской спецоперации на Украине может привести к появлению крайне нестабильной и опасной обстановки в Европе. Решение этого вопроса потребует тщательной проработки и согласованных действий со стороны российских властей и их союзников.