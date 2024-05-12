Илон Маск и Tesla делают ставку на роботов Optimus для революционной автоматизации производства. Новое видео демонстрирует впечатляющие возможности этих человекоподобных машин, готовых заменить людей на заводах компании уже в следующем году.

Илон Маск и Tesla готовы к серьезным переменам на своих заводах. Компания представила новый технологический прорыв в виде человекоподобного робота Optimus, который уже сейчас демонстрирует впечатляющие возможности в реальных производственных условиях.

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Видео, опубликованное на youtube.com, показывает, как Optimus с высокой точностью и скоростью выполняет сложные манипуляции, такие как установка аккумуляторных элементов. Это стало возможным благодаря инновационным нейронным сетям, которые позволяют роботу генерировать сложные движения суставов.





Маск уверен, что к концу нынешнего года Optimus будет готов к выполнению значимых задач на заводах компании, а уже через год роботы будут готовы к поставкам другим компаниям, которые захотят оптимизировать процессы производства своей продукции. Это знаменует собой серьезную веху в автоматизации промышленности.

Технические возможности Optimus весьма впечатляют – робот способен поднимать тяжелые предметы, выполнять точные манипуляции и взаимодействовать с окружающей средой. Кроме того, он обладает продвинутыми функциями, включая восприятие человеческой речи и перемещение в реальном времени.

Очевидно, что Tesla готовится к революционным изменениям на своих заводах, где роботы Optimus в скором времени займут место человеческих рабочих. Это не только повысит эффективность производства, но и навсегда изменит облик современной промышленности.